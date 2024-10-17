https://ria.ru/20241017/pravitelstvo-1978597378.html
Правительства России и Киргизии проведут совместное заседание
Правительства России и Киргизии проведут совместное заседание - РИА Новости, 17.10.2024
Правительства России и Киргизии проведут совместное заседание
Совместное заседание кабминов Киргизии и РФ пройдет в Москве, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского правительства. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:42
2024-10-17T19:42
2024-10-17T19:42
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Совместное заседание кабминов Киргизии и РФ пройдет в Москве, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского правительства. "Председатель кабинета министров Кыргызской Республики — руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров с 19 по 21 октября текущего года совершит официальный визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе официального визита Жапаров примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дням культуры Киргизии в Российской Федерации. "Кроме того, председатель кабмина Акылбек Жапаров и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведут совместное заседание кабинета министров Кыргызской Республики и правительства Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что также в рамках официального визита запланированы двусторонние встречи и обширная культурная программа.
https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html
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киргизия, россия, москва, акылбек жапаров, михаил мишустин, в мире
Киргизия, Россия, Москва, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин, В мире
Правительства России и Киргизии проведут совместное заседание
Правительство Киргизии: совместное с РФ заседание пройдет четверг в Москве