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В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 17.10.2024
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22:20 17.10.2024
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В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 17.10.2024
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома Великого Новгорода, один человек пострадал, шестеро спасены, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:20
2024-10-17T22:20
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома Великого Новгорода, один человек пострадал, шестеро спасены, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона. Уточняется, что в четверг вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьская. На момент прибытия спасателей черный густой дым шёл из окон на третьем этаже. "В 20.21 пожар ликвидирован. В результате возгорания уничтожены мебель и имущество на площади пять квадратных метров, закончена внутренняя отделка квартиры. Один человек пострадал, передан медикам. Шесть человек спасены", - говорится в сообщении.
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происшествия, великий новгород, октябрьский
Происшествия, Великий Новгород, Октябрьский
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке

В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке, один человек пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома Великого Новгорода, один человек пострадал, шестеро спасены, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
Уточняется, что в четверг вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьская. На момент прибытия спасателей черный густой дым шёл из окон на третьем этаже.
"В 20.21 пожар ликвидирован. В результате возгорания уничтожены мебель и имущество на площади пять квадратных метров, закончена внутренняя отделка квартиры. Один человек пострадал, передан медикам. Шесть человек спасены", - говорится в сообщении.
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