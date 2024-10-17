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В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 17.10.2024
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома Великого Новгорода, один человек пострадал, шестеро спасены, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:20
2024-10-17T22:20
2024-10-17T22:20
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома Великого Новгорода, один человек пострадал, шестеро спасены, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона. Уточняется, что в четверг вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьская. На момент прибытия спасателей черный густой дым шёл из окон на третьем этаже. "В 20.21 пожар ликвидирован. В результате возгорания уничтожены мебель и имущество на площади пять квадратных метров, закончена внутренняя отделка квартиры. Один человек пострадал, передан медикам. Шесть человек спасены", - говорится в сообщении.
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происшествия, великий новгород, октябрьский
Происшествия, Великий Новгород, Октябрьский
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке
В Великом Новгороде ликвидировали пожар в пятиэтажке, один человек пострадал