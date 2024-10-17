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В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 17.10.2024
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:22
2024-10-17T10:22
2024-10-17T10:22
происшествия
черепановский район
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. "В поселке Посевная загорелся двухквартирный дом. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей. По оперативным данным, в горящей квартире проживали двое взрослых и шестеро детей", - говорится в сообщении. Пожар тушат восемь пожарных и три единицы техники. На место следуют психологи МЧС России. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. "По уточненной информации, обнаружены тела 37-летней женщины, пятилетней девочки и четырехлетнего мальчика. Остальные дети успели покинуть горящее жилье. Также из второй квартиры на улицу вышли двое детей", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html
черепановский район
новосибирская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черепановский район, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черепановский район, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
В поселке Посевная при пожаре в двухквартирном доме погибли женщина и двое детей