https://ria.ru/20241017/pozhar-1978457473.html

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 17.10.2024

В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:22

2024-10-17T10:22

2024-10-17T10:22

происшествия

черепановский район

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУМЧС по региону. "В поселке Посевная загорелся двухквартирный дом. При тушении пожарные обнаружили тела женщины и двоих детей. По оперативным данным, в горящей квартире проживали двое взрослых и шестеро детей", - говорится в сообщении. Пожар тушат восемь пожарных и три единицы техники. На место следуют психологи МЧС России. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. "По уточненной информации, обнаружены тела 37-летней женщины, пятилетней девочки и четырехлетнего мальчика. Остальные дети успели покинуть горящее жилье. Также из второй квартиры на улицу вышли двое детей", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html

черепановский район

новосибирская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черепановский район, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)