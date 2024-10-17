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В Королеве загорелся торговый центр

В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.10.2024

В Королеве загорелся торговый центр

Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Королеве, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:20

2024-10-17T10:20

2024-10-17T10:50

происшествия

королев

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Королеве, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на место происшествия уже прибыли дежурные расчеты пожарных.

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2024

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происшествия, королев