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В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.10.2024
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10:20 17.10.2024 (обновлено: 10:50 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html
В Королеве загорелся торговый центр
В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 17.10.2024
В Королеве загорелся торговый центр
Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Королеве, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:20
2024-10-17T10:50
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Королеве, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на место происшествия уже прибыли дежурные расчеты пожарных.
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происшествия, королев
Происшествия, Королев
В Королеве загорелся торговый центр

В подмосковном Королеве загорелся торговый центр

© СоцсетиНа месте пожара в ТЦ в подмосковном Королеве. Кадр видео
На месте пожара в ТЦ в подмосковном Королеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
На месте пожара в ТЦ в подмосковном Королеве. Кадр видео
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Королеве, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на место происшествия уже прибыли дежурные расчеты пожарных.
 
ПроисшествияКоролев
 
 
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