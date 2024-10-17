https://ria.ru/20241017/posolstvo-1978421755.html

Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР

Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР - РИА Новости, 17.10.2024

Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР

Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T00:36

2024-10-17T00:36

2024-10-17T01:06

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сша

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй."Устойчивое развитие наших отношений с Россией не только служит фундаментальным интересам двух стран и двух народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе и мире", — заявил высокопоставленный дипломат.Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.Лю Пэнъюй подчеркнул, что "Китай будет работать с Россией, чтобы всегда быть добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые доверяют друг другу, продолжают укреплять вечную дружбу между двумя народами, совместно реализуют уважительное национальное развитие и возрождение, совместно отстаивая справедливость и честность в мире".

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, сша, нато