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Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР - РИА Новости, 17.10.2024
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00:36 17.10.2024 (обновлено: 01:06 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/posolstvo-1978421755.html
Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР
Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР - РИА Новости, 17.10.2024
Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР
Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:36
2024-10-17T01:06
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй."Устойчивое развитие наших отношений с Россией не только служит фундаментальным интересам двух стран и двух народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе и мире", — заявил высокопоставленный дипломат.Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.Лю Пэнъюй подчеркнул, что "Китай будет работать с Россией, чтобы всегда быть добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые доверяют друг другу, продолжают укреплять вечную дружбу между двумя народами, совместно реализуют уважительное национальное развитие и возрождение, совместно отстаивая справедливость и честность в мире".
https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html
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в мире, россия, китай, сша, нато
В мире, Россия, Китай, США, НАТО
Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР

Посольство КНР в США: отношения с Россией способствуют стабильности в мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая способствуют миру и стабильности, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном, сказал в беседе с РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
"Устойчивое развитие наших отношений с Россией не только служит фундаментальным интересам двух стран и двух народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе и мире", — заявил высокопоставленный дипломат.
Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что "Китай будет работать с Россией, чтобы всегда быть добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые доверяют друг другу, продолжают укреплять вечную дружбу между двумя народами, совместно реализуют уважительное национальное развитие и возрождение, совместно отстаивая справедливость и честность в мире".
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
2 октября, 07:14
 
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