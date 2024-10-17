https://ria.ru/20241017/polsha-1978493538.html

В Польше упал таинственный воздушный шар

В Польше упал таинственный воздушный шар - РИА Новости, 17.10.2024

В Польше упал таинственный воздушный шар

Воздушный шар неизвестного назначения упал на территории Польши недалеко от границы с Белоруссией, полиция охраняет место падения, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:24

2024-10-17T13:24

2024-10-17T13:24

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польша

белоруссия

калининградская область

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ВАРШАВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушный шар неизвестного назначения упал на территории Польши недалеко от границы с Белоруссией, полиция охраняет место падения, сообщает радиостанция RMF FM. "Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар пока не идентифицирован, в настоящее время место падения охраняет полиция. "На данный момент неизвестно, является ли это метеорологическим устройством или (конструкцией - ред.) другого назначения", - сообщает радиостанция. При этом RMF FM не исключает, что речь идет о воздушном шаре, принадлежащем контрабандистам. "Несколько недель назад в этом районе были обнаружены воздушные шары с грузом табачных изделий", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью России были обнаружены несколько метеорологических зондов.

https://ria.ru/20240602/kndr-1949959603.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, белоруссия, калининградская область