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В Польше упал таинственный воздушный шар - РИА Новости, 17.10.2024
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13:24 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/polsha-1978493538.html
В Польше упал таинственный воздушный шар
В Польше упал таинственный воздушный шар - РИА Новости, 17.10.2024
В Польше упал таинственный воздушный шар
Воздушный шар неизвестного назначения упал на территории Польши недалеко от границы с Белоруссией, полиция охраняет место падения, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:24
2024-10-17T13:24
в мире
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белоруссия
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ВАРШАВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушный шар неизвестного назначения упал на территории Польши недалеко от границы с Белоруссией, полиция охраняет место падения, сообщает радиостанция RMF FM. "Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар пока не идентифицирован, в настоящее время место падения охраняет полиция. "На данный момент неизвестно, является ли это метеорологическим устройством или (конструкцией - ред.) другого назначения", - сообщает радиостанция. При этом RMF FM не исключает, что речь идет о воздушном шаре, принадлежащем контрабандистам. "Несколько недель назад в этом районе были обнаружены воздушные шары с грузом табачных изделий", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью России были обнаружены несколько метеорологических зондов.
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в мире, польша, белоруссия, калининградская область
В мире, Польша, Белоруссия, Калининградская область
В Польше упал таинственный воздушный шар

RMF FM: воздушный шар упал недалеко от польской границы с Белоруссией

© Straż GranicznaФрагменты воздушного шара, найденного в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Кадр видео
Фрагменты воздушного шара, найденного в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Straż Graniczna
Фрагменты воздушного шара, найденного в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Кадр видео
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ВАРШАВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушный шар неизвестного назначения упал на территории Польши недалеко от границы с Белоруссией, полиция охраняет место падения, сообщает радиостанция RMF FM.
"Воздушный шар упал на территории Польши, недалеко от границы с Белоруссией. Данный объект обнаружен в районе Сокулка Подляского воеводства", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, воздушный шар пока не идентифицирован, в настоящее время место падения охраняет полиция.
"На данный момент неизвестно, является ли это метеорологическим устройством или (конструкцией - ред.) другого назначения", - сообщает радиостанция.
При этом RMF FM не исключает, что речь идет о воздушном шаре, принадлежащем контрабандистам.
"Несколько недель назад в этом районе были обнаружены воздушные шары с грузом табачных изделий", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью России были обнаружены несколько метеорологических зондов.
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