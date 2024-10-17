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США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт - РИА Новости, 17.10.2024
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12:55 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html
США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт
США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт - РИА Новости, 17.10.2024
США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт
США после парламентских выборов в Грузии предпримут максимум усилий для дискредитации правящей партии "Грузинская мечта" вплоть до попытки переворота, целью... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:55
2024-10-17T12:55
в мире
грузия
россия
сша
евгений михайлов
саломе зурабишвили
агентство по международному развитию сша
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. США после парламентских выборов в Грузии предпримут максимум усилий для дискредитации правящей партии "Грузинская мечта" вплоть до попытки переворота, целью которого будет удержание республики под своим влиянием, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Выборы пройдут на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента. "У меня нет никаких сомнений в том, что на парламентских выборах в Грузии 26 октября победит партия "Грузинская мечта"... она может набрать более 70% голосов, выбор народа Грузии очевиден. США далеко, а Россия, с которой грузинский народ был вместе на протяжении веков, рядом. И не случайно в Грузии стали бороться с ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и прочими навязанными извне деструктивными движениями. Грузинский народ глубоко патриархален, и наши церкви очень близки... Грузия выбирает традиционные ценности и национальные интересы. Именно поэтому в Тбилиси, в частности, не поддержали антироссийские санкции. Однако обольщаться не стоит - Вашингтон предпримет максимум усилий вплоть до попытки кровавого переворота с целью удержать Грузию под своим влиянием", - сказал Михайлов. По его словам, в данном аспекте России "нужно помочь братскому грузинскому народу любыми способами в рамках международного права". "Несмотря на то что в самой Грузии взяты под контроль официальные поступления средств во всякие так называемые демократические фонды и организации, финансируемые извне, основная часть денег на попытку дестабилизации в стране поступает, на мой взгляд, наличкой и, в частности, из Армении, куда USAID перечисляет сотни миллионов долларов на поддержку русофобии. Часть этих денег спокойно перекочевывает через границу для будущих манифестантов. Ситуация на самом деле тревожная. Агент Запада, гражданка Франции Саломе Зурабишвили, по недоразумению являющаяся президентом Грузии, уже прямо заявляет обвинения против Москвы: дескать, именно Россия способствует переориентации Тбилиси. Но это не так. Переориентации Грузии способствует как многовековая связь с русским народом, так и мировая практика, из которой видно, как США и партнеры разменивают интересы малых стран и народов в угоду собственным амбициям и русобофии", - отметил собеседник агентства.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241015/peskov-1978105158.html
https://ria.ru/20240919/gruziya-1973679605.html
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в мире, грузия, россия, сша, евгений михайлов, саломе зурабишвили, агентство по международному развитию сша
В мире, Грузия, Россия, США, Евгений Михайлов, Саломе Зурабишвили, Агентство по международному развитию США
США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт

Политолог Михайлов: США сделают все для дискредитации правящей партии Грузии

© Sputnik | Перейти в медиабанкСторонники партии "Грузинская мечта" во время акции в Тбилиси
Сторонники партии Грузинская мечта во время акции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Сторонники партии "Грузинская мечта" во время акции в Тбилиси. Архивное фото
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. США после парламентских выборов в Грузии предпримут максимум усилий для дискредитации правящей партии "Грузинская мечта" вплоть до попытки переворота, целью которого будет удержание республики под своим влиянием, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Выборы пройдут на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Запад пытается повлиять на избирательную кампанию в Грузии, заявил Песков
15 октября, 12:25
"У меня нет никаких сомнений в том, что на парламентских выборах в Грузии 26 октября победит партия "Грузинская мечта"... она может набрать более 70% голосов, выбор народа Грузии очевиден. США далеко, а Россия, с которой грузинский народ был вместе на протяжении веков, рядом. И не случайно в Грузии стали бороться с ЛГБТ* (движение запрещено в РФ как экстремистское) и прочими навязанными извне деструктивными движениями. Грузинский народ глубоко патриархален, и наши церкви очень близки... Грузия выбирает традиционные ценности и национальные интересы. Именно поэтому в Тбилиси, в частности, не поддержали антироссийские санкции. Однако обольщаться не стоит - Вашингтон предпримет максимум усилий вплоть до попытки кровавого переворота с целью удержать Грузию под своим влиянием", - сказал Михайлов.
По его словам, в данном аспекте России "нужно помочь братскому грузинскому народу любыми способами в рамках международного права".
"Несмотря на то что в самой Грузии взяты под контроль официальные поступления средств во всякие так называемые демократические фонды и организации, финансируемые извне, основная часть денег на попытку дестабилизации в стране поступает, на мой взгляд, наличкой и, в частности, из Армении, куда USAID перечисляет сотни миллионов долларов на поддержку русофобии. Часть этих денег спокойно перекочевывает через границу для будущих манифестантов. Ситуация на самом деле тревожная. Агент Запада, гражданка Франции Саломе Зурабишвили, по недоразумению являющаяся президентом Грузии, уже прямо заявляет обвинения против Москвы: дескать, именно Россия способствует переориентации Тбилиси. Но это не так. Переориентации Грузии способствует как многовековая связь с русским народом, так и мировая практика, из которой видно, как США и партнеры разменивают интересы малых стран и народов в угоду собственным амбициям и русобофии", - отметил собеседник агентства.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В парламенте Грузии заявили о нападении США
19 сентября, 16:30
 
В миреГрузияРоссияСШАЕвгений МихайловСаломе ЗурабишвилиАгентство по международному развитию США
 
 
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