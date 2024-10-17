https://ria.ru/20241017/pokhudenie-1978429311.html

Врач рассказала о влиянии экстремального похудения на организм

Врач рассказала о влиянии экстремального похудения на организм - РИА Новости, 17.10.2024

Врач рассказала о влиянии экстремального похудения на организм

Экстремальное похудение приводит к потере организмом мышечной массы, ослаблению костей, что в дальнейшем увеличивает риск возникновения остеопороза и переломов, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:00

2024-10-17T04:00

2024-10-17T04:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экстремальное похудение приводит к потере организмом мышечной массы, ослаблению костей, что в дальнейшем увеличивает риск возникновения остеопороза и переломов, поражает сердечно-сосудистую систему, а также влияет на снижение общего иммунитета, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина в целом стабильное. "При экстремальном похудении, особенно если оно сопровождается дефицитом белка и низким уровнем физической активности, организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии. Это приводит к саркопении — потере мышечной массы, что, в свою очередь, ослабляет скелетные мышцы, снижает общую выносливость и физическую силу", - сказала Тен. Кроме того, по словам эксперта, резкая потеря веса негативно влияет на костную ткань. Дефицит важных питательных веществ, таких как кальций и витамин D, может приводить к уменьшению плотности костной ткани, увеличивая риск остеопороза и переломов. При резком ограничении калорийности питания первоначальной реакцией организма будет снижение метаболической активности. Организм, сталкиваясь с дефицитом энергии, начинает экономить ресурсы, что приводит к снижению скорости обмена веществ. Это явление известно как адаптивный термогенез. Одновременно с этим снижается уровень гормонов, отвечающих за метаболизм жиров и углеводов, таких как тиреоидные гормоны и лептин. Уровень лептина, гормона насыщения, падает, что может вызвать постоянное чувство голода, затрудняя дальнейшее похудение и повышая риск срыва и набора веса после диеты. Экстремальное похудение может оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека. Ограничительные диеты и постоянный контроль над весом могут привести к развитию расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия или переедание. Кроме того, резкие изменения в уровне сахара в крови и гормональный дисбаланс могут вызвать перепады настроения, тревожность и депрессию. "Сердечно-сосудистая система также страдает при экстремальном похудении. Резкое снижение массы тела приводит к снижению артериального давления и сердечного выброса. Организм испытывает дефицит электролитов, таких как натрий и калий, что может привести к нарушениям сердечного ритма, в том числе к аритмии. В особо тяжелых случаях, особенно при длительном голодании, возможны необратимые изменения в работе сердца", - отметила собеседник. Тен добавила, что вместе с появлением вышеуказанных проблем ослабляется и иммунная система человека, так как организм испытывает дефицит важных макро- и микроэлементов, необходимых для поддержания иммунных функций. Недостаток белков, витаминов и минералов, таких как цинк, железо и витамин С, приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям. Люди, прибегающие к экстремальному похудению, чаще страдают от простудных заболеваний, инфекций и других вирусных заболеваний.

https://ria.ru/20241007/grechka-1752548327.html

https://rsport.ria.ru/20240912/zhivot-1786979794.html

https://rsport.ria.ru/20240903/produkty-provotsiruyuschie-insult-1969908143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество