https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978590338.html

Подмосковье презентовало новый формат индустриальных парков

Подмосковье презентовало новый формат индустриальных парков - РИА Новости, 17.10.2024

Подмосковье презентовало новый формат индустриальных парков

В Подмосковье запустят индустриальные парки в новом формате, что позволит создать более 35 тысяч рабочих мест для жителей региона; новый формат презентовали в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:58

2024-10-17T18:58

2024-10-17T18:58

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Подмосковье запустят индустриальные парки в новом формате, что позволит создать более 35 тысяч рабочих мест для жителей региона; новый формат презентовали в четверг на стенде региона в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В рамках мероприятия Подмосковье представило макет государственного индустриального парка в формате "Все включено". Кроме того, стенд посетил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов. Данный формат включает в себя готовую инженерную и транспортную инфраструктуру; производственные боксы "под ключ", позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки; профильный колледж для подготовки кадров, административно-деловые здания, а также социальную инфраструктуру, где разместятся площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ. Работу и развитие таких индустриальных парков будет курировать опытная управляющая компания. "В новых государственных индустриальных парках смогут разместиться предприятия, обеспечивающие не только развитие подмосковной промышленности, но и реализующие проекты технологического суверенитета страны", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что развитие индустриальных парков позволит создать свыше 35 тысяч рабочих мест для жителей региона.

https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978589005.html

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976755512.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), минеральные воды, россия