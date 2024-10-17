https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978589005.html
Почти 14 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье по программе поддержки
Почти 14 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье по программе поддержки - РИА Новости, 17.10.2024
Почти 14 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье по программе поддержки
На территории Московской области по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль" создадут почти 14 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:52
2024-10-17T18:52
2024-10-17T18:52
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На территории Московской области по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль" создадут почти 14 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. В Подмосковье бизнесу предоставлено 230 земельных участков за время действия программы. Проекты инвесторов, реализуемые на земельных участках, полученных в рамках программы, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны. "Сегодня участниками программы "Земля за 1 рубль", запущенной в 2022 году, стала уже 171 компания из Подмосковья. Инвесторы реализуют 176 проектов. Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Общая площадь предоставленных 230 участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, составляет более 825 гектаров.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На территории Московской области по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль" создадут почти 14 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
В Подмосковье бизнесу предоставлено 230 земельных участков за время действия программы. Проекты инвесторов, реализуемые на земельных участках, полученных в рамках программы, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.
"Сегодня участниками программы "Земля за 1 рубль", запущенной в 2022 году, стала уже 171 компания из Подмосковья. Инвесторы реализуют 176 проектов. Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Общая площадь предоставленных 230 участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, составляет более 825 гектаров.