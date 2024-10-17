https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978577279.html

Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2024

Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:14

2024-10-17T18:14

2024-10-17T18:14

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 миллиона человек", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что результат прохождения диспансеризации жители области могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Также если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграм.

https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978496134.html

https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978373377.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева