https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978577279.html
Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье
Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2024
Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье
Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:14
2024-10-17T18:14
2024-10-17T18:14
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здоровье - общество
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людмила болатаева
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 миллиона человек", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что результат прохождения диспансеризации жители области могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Также если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье". Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграм.
https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978496134.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 миллиона человек", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что результат прохождения диспансеризации жители области могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.
Также если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграм.