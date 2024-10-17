https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978570298.html
Более 36 тысяч проверок ягод провели в Подмосковье
Более 36 тысяч проверок ягод провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2024
Более 36 тысяч проверок ягод провели в Подмосковье
Свыше 36 тысяч исследований, 24,9 тысячи проб ягод с рынков и ярмарок провели ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:46
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2024-10-17T17:46
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Свыше 36 тысяч исследований, 24,9 тысячи проб ягод с рынков и ярмарок провели ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Экспертиза ягод необходима для определения качества продукции соответствия проверяемых плодов государственным нормам, а также выявления в составе или на поверхности нитратов, пестицидов или химикатов. К реализации допускаются ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарную проверку. В экспертизу входят оценка органолептических показателей: запах, целостный внешний вид плода без повреждений, радиометрический контроль, дозиметрия и анализ на содержание нитратов. В результате девять килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям. Специалисты Госветслужбы Подмосковья добавили, что ягоды должны соответствовать своему сорту и иметь свойственный запах и вкус.
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московская область (подмосковье), ягоды
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ягоды
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Свыше 36 тысяч исследований, 24,9 тысячи проб ягод с рынков и ярмарок провели ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экспертиза ягод необходима для определения качества продукции соответствия проверяемых плодов государственным нормам, а также выявления в составе или на поверхности нитратов, пестицидов или химикатов. К реализации допускаются ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарную проверку.
В экспертизу входят оценка органолептических показателей: запах, целостный внешний вид плода без повреждений, радиометрический контроль, дозиметрия и анализ на содержание нитратов. В результате девять килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.
Специалисты Госветслужбы Подмосковья добавили, что ягоды должны соответствовать своему сорту и иметь свойственный запах и вкус.