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Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2024
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Новости Подмосковья
 
17:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978561483.html
Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье
Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2024
Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье
Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провела государственная ветеринарная служба, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:09
2024-10-17T17:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
животные
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провела государственная ветеринарная служба, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты исследовали на туберкулез порядка 206,1 тысячи сельскохозяйственных животных: свыше 196,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, что равняется 77,7% от годового плана. Крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки и собаки восприимчивы к туберкулезу. Распространение болезни может нанести серьезный ущерб хозяйству из-за снижения продуктивности животных и способно привести к выбраковке всего стада. Владельцам животных нужно обращаться к специалистам государственной ветслужбы региона для проведения плановых исследований на туберкулез, не приобретать поголовье без ветеринарных сопроводительных документов, а также подвергать обязательному профилактическому карантину всех вновь поступивших в хозяйство животных.
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московская область (подмосковье), животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Животные

Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 206 тысяч исследований животных на туберкулез провела государственная ветеринарная служба, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты исследовали на туберкулез порядка 206,1 тысячи сельскохозяйственных животных: свыше 196,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, что равняется 77,7% от годового плана.
Крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки и собаки восприимчивы к туберкулезу. Распространение болезни может нанести серьезный ущерб хозяйству из-за снижения продуктивности животных и способно привести к выбраковке всего стада.
Владельцам животных нужно обращаться к специалистам государственной ветслужбы региона для проведения плановых исследований на туберкулез, не приобретать поголовье без ветеринарных сопроводительных документов, а также подвергать обязательному профилактическому карантину всех вновь поступивших в хозяйство животных.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Животные
 
 
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