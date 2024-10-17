https://ria.ru/20241017/peyn-1978436122.html

Поклонники британского певца Пейна собрались у отеля в Буэнос-Айресе

Поклонники британского певца Пейна собрались у отеля в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 17.10.2024

Поклонники британского певца Пейна собрались у отеля в Буэнос-Айресе

Поклонники британского певца Лиама Пейна устроили стихийный мемориал у отеля в Буэнос-Айресе, где он погиб, передает телеканал TN. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:23

2024-10-17T06:23

2024-10-17T06:24

культура

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Поклонники британского певца Лиама Пейна устроили стихийный мемориал у отеля в Буэнос-Айресе, где он погиб, передает телеканал TN. Люди принесли к зданию отеля цветы и свечи, чтобы почтить память музыканта. Тело Пейна уже перевезли в морг, где будет проведено вскрытие. На месте криминалисты продолжают сбор улик. В среду глава службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Предположительно, он был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера Пейна, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.

https://ria.ru/20241017/peyn-1978431784.html

https://ria.ru/20240831/fatman-scoop-1969747372.html

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буэнос-айрес (город)