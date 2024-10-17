https://ria.ru/20241017/peskov-1978527378.html
Песков рассказал о перспективах диалога с Германией по Украине
Песков рассказал о перспективах диалога с Германией по Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Песков рассказал о перспективах диалога с Германией по Украине
Россия и Германия теоретически в будущем могут наладить предметный диалог по ситуации на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:09
2024-10-17T15:09
2024-10-17T15:17
германия
украина
россия
дмитрий песков
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия и Германия теоретически в будущем могут наладить предметный диалог по ситуации на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он отреагировал на заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности обсудить с Владимиром Путиным мирное урегулирование."Теоретически, да", - сказал Песков изданию Life, отвечая на соответствующий вопрос.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241016/peskov-1978317682.html
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германия, украина, россия, дмитрий песков, олаф шольц, владимир путин
Германия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Владимир Путин
Песков рассказал о перспективах диалога с Германией по Украине
Песков: Россия и Германия могут наладить диалог по ситуации на Украине