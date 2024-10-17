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Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику

Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику - РИА Новости, 17.10.2024

Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику

Дипломаты России и Китая на этой неделе провели переговоры по вопросам внешней политики и глобального управления, сообщает в четверг МИД КНР. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:10

2024-10-17T07:10

2024-10-17T09:46

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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Дипломаты России и Китая на этой неделе провели переговоры по вопросам внешней политики и глобального управления, сообщает в четверг МИД КНР. "Стороны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание международной обстановке и внешней политике, глобальному управлению, острым международным и региональным проблемам, а также другим вопросам, представляющим общий интерес", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Российскую сторону на встрече, которая состоялась 15 октября в Пекине, представлял директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, китайскую – помощник министра иностранных дел КНР, директор департамента политического планирования Мяо Дэюй.

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китай, в мире, россия, мид кнр