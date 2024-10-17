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Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику - РИА Новости, 17.10.2024
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07:10 17.10.2024 (обновлено: 09:46 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/peregovory-1978438394.html
Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику
Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику - РИА Новости, 17.10.2024
Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику
Дипломаты России и Китая на этой неделе провели переговоры по вопросам внешней политики и глобального управления, сообщает в четверг МИД КНР. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:10
2024-10-17T09:46
китай
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Дипломаты России и Китая на этой неделе провели переговоры по вопросам внешней политики и глобального управления, сообщает в четверг МИД КНР. "Стороны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание международной обстановке и внешней политике, глобальному управлению, острым международным и региональным проблемам, а также другим вопросам, представляющим общий интерес", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Российскую сторону на встрече, которая состоялась 15 октября в Пекине, представлял директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, китайскую – помощник министра иностранных дел КНР, директор департамента политического планирования Мяо Дэюй.
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китай, в мире, россия, мид кнр
Китай, В мире, Россия, МИД КНР
Российские и китайские дипломаты обсудили внешнюю политику

МИД КНР: РФ и Китай провели углубленный обмен мнениями по текущим вопросам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Дипломаты России и Китая на этой неделе провели переговоры по вопросам внешней политики и глобального управления, сообщает в четверг МИД КНР.
"Стороны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание международной обстановке и внешней политике, глобальному управлению, острым международным и региональным проблемам, а также другим вопросам, представляющим общий интерес", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Российскую сторону на встрече, которая состоялась 15 октября в Пекине, представлял директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, китайскую – помощник министра иностранных дел КНР, директор департамента политического планирования Мяо Дэюй.
 
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