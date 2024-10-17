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"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении - РИА Новости, 17.10.2024
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15:19 17.10.2024 (обновлено: 15:48 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/pashinyan-1978531599.html
"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении
"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении - РИА Новости, 17.10.2024
"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения". Он отметил, что встречал в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:19
2024-10-17T15:48
армения
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения". Он отметил, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, часть из них работают официантами в ресторанах и гостиницах. Пашинян задался вопросом, почему граждане эмигрируют."Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб", — сказал премьер. Кроме того, другими причинами эмиграции он назвал отсутствие достойной оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.
https://ria.ru/20240906/armeniya-1971050899.html
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армения, никол пашинян, в мире
Армения, Никол Пашинян, В мире
"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении

Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими мигрантами в Европе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения".

Он отметил, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, часть из них работают официантами в ресторанах и гостиницах. Пашинян задался вопросом, почему граждане эмигрируют.
"Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб", — сказал премьер.

Кроме того, другими причинами эмиграции он назвал отсутствие достойной оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.
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