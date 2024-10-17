https://ria.ru/20241017/pashinyan-1978531599.html

"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении

"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении - РИА Новости, 17.10.2024

"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения". Он отметил, что встречал в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:19

2024-10-17T15:19

2024-10-17T15:48

армения

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения". Он отметил, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, часть из них работают официантами в ресторанах и гостиницах. Пашинян задался вопросом, почему граждане эмигрируют."Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб", — сказал премьер. Кроме того, другими причинами эмиграции он назвал отсутствие достойной оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.

https://ria.ru/20240906/armeniya-1971050899.html

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армения, никол пашинян, в мире