"Сережки в ухе и кебаб". Пашинян объяснил эмиграцию из Армении
Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими мигрантами в Европе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об опыте общения с армянскими эмигрантами в Европе, пишет "Sputnik Армения".
Он отметил, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, часть из них работают официантами в ресторанах и гостиницах. Пашинян задался вопросом, почему граждане эмигрируют.
Он отметил, что встречал в европейских странах бывших жителей республики, часть из них работают официантами в ресторанах и гостиницах. Пашинян задался вопросом, почему граждане эмигрируют.
"Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб", — сказал премьер.
Кроме того, другими причинами эмиграции он назвал отсутствие достойной оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.
Кроме того, другими причинами эмиграции он назвал отсутствие достойной оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.
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