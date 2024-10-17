https://ria.ru/20241017/orenburg-1978534785.html

Во всех муниципалитетах Оренбуржья официально начался отопительный сезон

Во всех муниципалитетах Оренбуржья официально начался отопительный сезон - РИА Новости, 17.10.2024

Во всех муниципалитетах Оренбуржья официально начался отопительный сезон

Все 42 муниципальных образования Оренбургской области официально начали отопительный сезон, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:26

2024-10-17T15:26

2024-10-17T15:26

оренбургская область

жкх

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Все 42 муниципальных образования Оренбургской области официально начали отопительный сезон, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что степень готовности к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области превышает 99%. Минстрой Оренбуржья продолжает ежедневный мониторинг пуска тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы. Возникающие проблемные ситуации берутся на контроль и отрабатываются адресно с муниципалитетами и управляющими компаниями. "С вопросами о запуске тепла по конкретному адресу граждане могут обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в адрес дежурно-диспетчерских служб, сформированных на базе администрации муниципального образования", - говорится в сообщении. В рамках основных плановых мероприятий к зиме подготовлены: более 15 тысяч объектов жилищного фонда и социальной сферы; 2,5 тысячи источников теплоснабжения; 206 центральных теплопунктов. Заменено 32,3 километра тепловых сетей, 118,4 километра водопровода, 7,8 километра канализации. Кроме того, для бесперебойной работы на объектах жизнеобеспечения муниципалитетами и предприятиями ЖКХ сформирован резерв материально-технических ресурсов, создан нормативный запас жидкого топлива для электростанций и котельных.

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