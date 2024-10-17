https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978428371.html

Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля

Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля - РИА Новости, 17.10.2024

Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:28

2024-10-17T03:28

2024-10-17T03:29

в мире

израиль

уинстон черчилль

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg

ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением британского премьера Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на лидеров палестинского движения ХАМАС. "Эта так называемая симметрия абсурдна. Это похоже на то, как если бы после Второй мировой войны Черчилля обвинили в военных преступлениях одновременно с нацистскими лидерами. Не может быть никакой моральной эквивалентности между демократией, защищающей себя законными средствами, и организацией, практикующей терроризм", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro. Он выразил надежду, что МУС не примет обвинений в отношении израильских политиков, посчитав, что они похожи на "новое дело Дрейфуса" (Альфред Дрейфус - французский офицер еврейского происхождения, которого в 1894 году обвинили в шпионаже против Франции) и могут привести к возрождению антисемитизма в мире. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html

https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978227634.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, уинстон черчилль, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд