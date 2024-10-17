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Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля - РИА Новости, 17.10.2024
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03:28 17.10.2024 (обновлено: 03:29 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978428371.html
Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля
Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля - РИА Новости, 17.10.2024
Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:28
2024-10-17T03:29
в мире
израиль
уинстон черчилль
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением британского премьера Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на лидеров палестинского движения ХАМАС. "Эта так называемая симметрия абсурдна. Это похоже на то, как если бы после Второй мировой войны Черчилля обвинили в военных преступлениях одновременно с нацистскими лидерами. Не может быть никакой моральной эквивалентности между демократией, защищающей себя законными средствами, и организацией, практикующей терроризм", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro. Он выразил надежду, что МУС не примет обвинений в отношении израильских политиков, посчитав, что они похожи на "новое дело Дрейфуса" (Альфред Дрейфус - французский офицер еврейского происхождения, которого в 1894 году обвинили в шпионаже против Франции) и могут привести к возрождению антисемитизма в мире. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html
https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978227634.html
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в мире, израиль, уинстон черчилль, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Уинстон Черчилль, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Нетаньяху сравнил обвинения против себя с критикой Черчилля

Нетаньяху сравнил обвинения МУС с критикой Черчилля из-за военных преступлений

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил стремление прокурора Международного уголовного суда добиться выдачи ордера на его арест с обвинением британского премьера Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистами после Второй мировой войны.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордеры на лидеров палестинского движения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
Вчера, 01:01
"Эта так называемая симметрия абсурдна. Это похоже на то, как если бы после Второй мировой войны Черчилля обвинили в военных преступлениях одновременно с нацистскими лидерами. Не может быть никакой моральной эквивалентности между демократией, защищающей себя законными средствами, и организацией, практикующей терроризм", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro.
Он выразил надежду, что МУС не примет обвинений в отношении израильских политиков, посчитав, что они похожи на "новое дело Дрейфуса" (Альфред Дрейфус - французский офицер еврейского происхождения, которого в 1894 году обвинили в шпионаже против Франции) и могут привести к возрождению антисемитизма в мире.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане
15 октября, 20:35
 
В миреИзраильУинстон ЧерчилльБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
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