https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978424131.html

Миссия ООН не остановила ни одной ракеты "Хезболлы", заявил Нетаньяху

Миссия ООН не остановила ни одной ракеты "Хезболлы", заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.10.2024

Миссия ООН не остановила ни одной ракеты "Хезболлы", заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) за почти 20 лет "не остановили" ни одной ракеты, пущенной в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:45

2024-10-17T01:45

2024-10-17T01:46

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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) за почти 20 лет "не остановили" ни одной ракеты, пущенной в сторону Израиля ливанским движением "Хезболлах". "За почти 20 лет сколько ракет "Хезболлах" остановили ВСООНЛ? Ноль, увы", - заявил премьер в интервью французской газете Figaro. Он отметил, что Израиль не имеет ничего против ВСООНЛ, выступив при этом с утверждением, что "Хезболлах" часто "прячется за постами" миротворческой миссии для пуска ракет в сторону Израиля. Нетаньяху с сожалением отметил, что механизмы, определенные резолюцией Совета Безопасности ООН после войны 2006 года, "не были задействованы". Он заявил, что резолюция требовала, чтобы к югу от реки Литани в Ливане имелось только оружие ливанской армии, но, по словам премьера, "Хезболлах" там "вырыло сотни туннелей и тайников", где было обнаружено оружие. Премьер также отметил, что новая гражданская война в Ливане стала бы "трагедией" и что Израиль стремится не к этому, а к тому, чтобы позволить своим гражданам "вернуться в свои дома" вдоль ливанской границы и чтобы они "чувствовали там себя в безопасности". По словам Нетаньяху, израильские силы "ликвидировали практически все бригады" палестинского движения ХАМАС. Премьер указал, что Израиль не успокоится, пока не вернет всех заложников, захваченных движением. Он также считает, что предоставление Палестинской национальной администрации (ПНА) государство сегодня было бы равносильно вручению "премии терроризму" на фоне того, что ПНА "не осудила" действия ХАМАС 7 октября 2023 года. Кроме того, израильский премьер отметил, что верит в возможность подписания мирного договора и установления дипломатических и экономических отношений с Саудовской Аравией. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978423813.html

https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978227634.html

https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html

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