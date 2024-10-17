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Президент Литвы сделал трудное признание о России - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 17.10.2024 (обновлено: 17:40 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html
Президент Литвы сделал трудное признание о России
Президент Литвы сделал трудное признание о России - РИА Новости, 17.10.2024
Президент Литвы сделал трудное признание о России
Сейчас неподходящий момент для переговоров России и Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом заседания Европейского совета. "Прямо сейчас... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:50
2024-10-17T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
гитанас науседа
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сейчас неподходящий момент для переговоров России и Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом заседания Европейского совета. "Прямо сейчас он (Путин - прим.ред) думает, что он побеждает, он думает, что Россия загоняет Украину в угол. Это самый худший момент начать переговоры сейчас, потому что Россия думает, что она – сильная сторона", — сказал он. На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, гитанас науседа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Гитанас Науседа
Президент Литвы сделал трудное признание о России

Президент Литвы Науседа: сейчас худший момент для переговоров РФ и Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сейчас неподходящий момент для переговоров России и Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом заседания Европейского совета.

"Прямо сейчас он (Путин - прим.ред) думает, что он побеждает, он думает, что Россия загоняет Украину в угол. Это самый худший момент начать переговоры сейчас, потому что Россия думает, что она – сильная сторона", — сказал он.
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На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияГитанас Науседа
 
 
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