https://ria.ru/20241017/nato-1978580944.html

Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте

Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте - РИА Новости, 17.10.2024

Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте

Трудно было ожидать какого-либо изменения курса от нового генсека НАТО с учетом общего настроя стран-членов альянса, заявила РИА Новости и.о. главы делегации... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:24

2024-10-17T18:24

2024-10-17T18:42

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трудно было ожидать какого-либо изменения курса от нового генсека НАТО с учетом общего настроя стран-членов альянса, заявила РИА Новости и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "С учетом консолидированного настроя государств-членов НАТО на продолжение конфронтации с Россией от нового генсекретаря сложно было бы ожидать каких-либо иных заявлений", - сказала собеседница агентства. Ранее генсек альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов о задачах альянса на украинском направлении, заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы".

https://ria.ru/20241007/nato-1976669661.html

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вена

украина

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в мире, россия, вена, украина, юлия жданова, марк рютте, нато