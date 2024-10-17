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Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте
Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте - РИА Новости, 17.10.2024
Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте
Трудно было ожидать какого-либо изменения курса от нового генсека НАТО с учетом общего настроя стран-членов альянса, заявила РИА Новости и.о. главы делегации... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:24
2024-10-17T18:24
2024-10-17T18:42
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трудно было ожидать какого-либо изменения курса от нового генсека НАТО с учетом общего настроя стран-членов альянса, заявила РИА Новости и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "С учетом консолидированного настроя государств-членов НАТО на продолжение конфронтации с Россией от нового генсекретаря сложно было бы ожидать каких-либо иных заявлений", - сказала собеседница агентства. Ранее генсек альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов о задачах альянса на украинском направлении, заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы".
https://ria.ru/20241007/nato-1976669661.html
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В мире, Россия, Вена, Украина, Юлия Жданова, Марк Рютте, НАТО
Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте
Жданова: сложно было ожидать изменения курса от нового генсека НАТО