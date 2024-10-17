https://ria.ru/20241017/nato-1978474662.html

СМИ узнали новые детали украинского "плана победы"

СМИ узнали новые детали украинского "плана победы" - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ узнали новые детали украинского "плана победы"

Неядерный "пакет сдерживания", который просит разместить на территории Украины Владимир Зеленский в рамках так называемого плана победы, может подразумевать... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:08

2024-10-17T12:08

2024-10-17T12:10

киев

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

мария захарова

верховная рада украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неядерный "пакет сдерживания", который просит разместить на территории Украины Владимир Зеленский в рамках так называемого плана победы, может подразумевать создание потенциала баллистических ракет, дислокацию военных НАТО и наращивание инфраструктуры альянса в стране, пишет газета Times со ссылкой на военные источники и аналитиков. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Пакет может включать различные меры... такие как развитие баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности украинских сил", - говорится в сообщении газеты. Депутат Верховной рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская заявила, что Зеленский мог иметь в виду дальнобойное точечное оружие, такое как неядерные баллистические и крылатые ракеты, а также истребители с управляемыми боеприпасами. Один из источников газеты считает, что Киев просит поддержки в производстве дальнобойного оружия на Украине, чтобы его использование не подвергалось каким-то ограничениям со стороны Запада. "Украинцы скажут: "Дайте нам немного ваших военных. Вы можете инвестировать в нашу энергетику и минералы, и если вы разместите тут силы, значит, если нас атакуют в будущем россияне, они атакуют британские силы", - сказал газете один из аналитиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html

https://ria.ru/20241011/nato-1977683384.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, верховная рада украины, нато, в мире