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СМИ узнали новые детали украинского "плана победы" - РИА Новости, 17.10.2024
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12:08 17.10.2024 (обновлено: 12:10 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/nato-1978474662.html
СМИ узнали новые детали украинского "плана победы"
СМИ узнали новые детали украинского "плана победы" - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ узнали новые детали украинского "плана победы"
Неядерный "пакет сдерживания", который просит разместить на территории Украины Владимир Зеленский в рамках так называемого плана победы, может подразумевать... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:08
2024-10-17T12:10
киев
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
мария захарова
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неядерный "пакет сдерживания", который просит разместить на территории Украины Владимир Зеленский в рамках так называемого плана победы, может подразумевать создание потенциала баллистических ракет, дислокацию военных НАТО и наращивание инфраструктуры альянса в стране, пишет газета Times со ссылкой на военные источники и аналитиков. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Пакет может включать различные меры... такие как развитие баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности украинских сил", - говорится в сообщении газеты. Депутат Верховной рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская заявила, что Зеленский мог иметь в виду дальнобойное точечное оружие, такое как неядерные баллистические и крылатые ракеты, а также истребители с управляемыми боеприпасами. Один из источников газеты считает, что Киев просит поддержки в производстве дальнобойного оружия на Украине, чтобы его использование не подвергалось каким-то ограничениям со стороны Запада. "Украинцы скажут: "Дайте нам немного ваших военных. Вы можете инвестировать в нашу энергетику и минералы, и если вы разместите тут силы, значит, если нас атакуют в будущем россияне, они атакуют британские силы", - сказал газете один из аналитиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html
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киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, верховная рада украины, нато, в мире
Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, НАТО, В мире
СМИ узнали новые детали украинского "плана победы"

Times: план Киева связан с наращиванием инфраструктуры НАТО на Украине

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неядерный "пакет сдерживания", который просит разместить на территории Украины Владимир Зеленский в рамках так называемого плана победы, может подразумевать создание потенциала баллистических ракет, дислокацию военных НАТО и наращивание инфраструктуры альянса в стране, пишет газета Times со ссылкой на военные источники и аналитиков.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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"Пакет может включать различные меры... такие как развитие баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности украинских сил", - говорится в сообщении газеты.
Депутат Верховной рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская заявила, что Зеленский мог иметь в виду дальнобойное точечное оружие, такое как неядерные баллистические и крылатые ракеты, а также истребители с управляемыми боеприпасами.
Один из источников газеты считает, что Киев просит поддержки в производстве дальнобойного оружия на Украине, чтобы его использование не подвергалось каким-то ограничениям со стороны Запада.
"Украинцы скажут: "Дайте нам немного ваших военных. Вы можете инвестировать в нашу энергетику и минералы, и если вы разместите тут силы, значит, если нас атакуют в будущем россияне, они атакуют британские силы", - сказал газете один из аналитиков.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
 
КиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныНАТОВ мире
 
 
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