https://ria.ru/20241017/nato-1978460339.html
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2024
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке
Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:39
2024-10-17T10:39
2024-10-17T10:39
в мире
ближний восток
брюссель
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_83f66fe18ac389cd4daba96ae42bb14f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для блока. "Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке… Люди страдают, это для нас очень болезненно… НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для НАТО означает ближневосточный конфликт.
https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html
ближний восток
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_68:0:1028:720_1920x0_80_0_0_f4dbd5603e10d50a6ae3ace687a1a469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Ближний Восток, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке
Рютте: конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для НАТО
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для блока.
"Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке… Люди страдают, это для нас очень болезненно… НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для НАТО означает ближневосточный конфликт.