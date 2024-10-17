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Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2024
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10:39 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nato-1978460339.html
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2024
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке
Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:39
2024-10-17T10:39
в мире
ближний восток
брюссель
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для блока. "Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке… Люди страдают, это для нас очень болезненно… НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для НАТО означает ближневосточный конфликт.
https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html
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в мире, ближний восток, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Ближний Восток, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке

Рютте: конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для НАТО

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для блока.
"Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке… Люди страдают, это для нас очень болезненно… НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для НАТО означает ближневосточный конфликт.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
10 июля, 23:42
 
В миреБлижний ВостокБрюссельМарк РюттеНАТО
 
 
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