https://ria.ru/20241017/nato-1978460339.html

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.10.2024

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:39

2024-10-17T10:39

2024-10-17T10:39

в мире

ближний восток

брюссель

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является главной темой для блока. "Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке… Люди страдают, это для нас очень болезненно… НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для НАТО означает ближневосточный конфликт.

https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html

ближний восток

брюссель

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в мире, ближний восток, брюссель, марк рютте, нато