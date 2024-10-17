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Бойцы "Востока" рассказали, кто сильнее сопротивлялся под Угледаром
Бойцы "Востока" рассказали, кто сильнее сопротивлялся под Угледаром - РИА Новости, 17.10.2024
Бойцы "Востока" рассказали, кто сильнее сопротивлялся под Угледаром
Украинские солдаты под Угледаром не отличаются хорошей подготовкой и практически не оказывают сопротивления, рассказали бойцы штурмовых подразделений... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:30
2024-10-17T05:30
2024-10-17T09:50
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинские солдаты под Угледаром не отличаются хорошей подготовкой и практически не оказывают сопротивления, рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки "Восток", слова которых приводит Минобороны."Раньше у них всегда были документы, что они тренировались на натовских базах, а сейчас этого нет. Они не успевают тренировать, сразу кидают в бой", — сказал командир штурмового отряда с позывным Саваль.По словам российских военнослужащих, ожесточенное сопротивление оказывают единицы, как правило, иностранные наемники. Остальные же стараются отступить или сдаются в плен. "Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки", — добавил стрелок с позывным Шип.Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
https://ria.ru/20241013/istochnik-1977860235.html
https://ria.ru/20241015/pushilin-1978075923.html
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сво, россия, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, СВО, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" рассказали, кто сильнее сопротивлялся под Угледаром
Военнослужащие ВС России рассказали об оказывающих сопротивление наемниках ВСУ