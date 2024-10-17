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Набиуллина оценила перспективы внедрения единого платежного QR-кода - РИА Новости, 17.10.2024
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11:25 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nabiullina-1978467865.html
Набиуллина оценила перспективы внедрения единого платежного QR-кода
Набиуллина оценила перспективы внедрения единого платежного QR-кода - РИА Новости, 17.10.2024
Набиуллина оценила перспективы внедрения единого платежного QR-кода
Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:25
2024-10-17T11:25
экономика
эльвира набиуллина
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам. "Безусловно мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.
https://ria.ru/20241016/nabiullina-1978293766.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила перспективы внедрения единого платежного QR-кода

Набиуллина: дискуссия ЦБ и банковского сообщества о едином QR-коде продолжается

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкQR код
QR код - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам.
"Безусловно мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.
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