https://ria.ru/20241017/muzey-1978551429.html
На мужчину, повредившего фасад здания музея на Красной площади, завели дело
На мужчину, повредившего фасад здания музея на Красной площади, завели дело - РИА Новости, 17.10.2024
На мужчину, повредившего фасад здания музея на Красной площади, завели дело
Против мужчины, бившего молотком по стене музея на Красной площади в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:36
2024-10-17T16:36
2024-10-17T20:00
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Против мужчины, бившего молотком по стене музея на Красной площади в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу, 11 октября, в Тверском суде сообщили РИА Новости об аресте на 15 суток Александра Фролова, который облил краской и повредил молотком фасад здания Государственного исторического музея. В суде он пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России. "В отношении Александра Фролова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)", - сказал собеседник агентства. Фролову грозит штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы вплоть до 6 лет.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
На мужчину, повредившего фасад здания музея на Красной площади, завели дело
На Александра Фролова, повредившего фасад здания музея, завели уголовное дело