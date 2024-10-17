https://ria.ru/20241017/moskva-1978454333.html

Ликсутов: новые промплощади появятся в Москве благодаря поддержке города

Ликсутов: новые промплощади появятся в Москве благодаря поддержке города - РИА Новости, 17.10.2024

Ликсутов: новые промплощади появятся в Москве благодаря поддержке города

Благодаря предоставлению льготного инвестиционного кредитования в столице будет построено свыше 1,6 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:13

2024-10-17T10:13

2024-10-17T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Благодаря предоставлению льготного инвестиционного кредитования в столице будет построено свыше 1,6 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина с 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу субсидирования ставки по льготным инвесткредитам под 3% до трех миллиардов рублей на развитие производств сроком на три года. Согласно заключенным с момента действия этого инструмента договорам в столице будет построено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных площадей, а также создано свыше 27,5 тысячи новых рабочих мест", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Отмечается, что в Москве появятся новые производства, где будут выпускать медизделия, лекарства, продукты питания, микроэлектронику, строительные материалы и прочее."Только за 9 месяцев 2024 года благодаря механизму льготного инвесткредитования московские предприятия привлекли средства на строительство более 781 тысячи квадратных метров промышленных площадей, где будет создано 12,5 тысячи рабочих мест", — заявил министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Так, предприятие "Итэлма", которое занимается производством электроники для транспорта, сможет привлечь 3 миллиарда рублей для строительства нового промобъекта. Его площадь составит 84,6 тысячи "квадратов". Внутри будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники.Кроме того, производитель чая и специй "Еком Компани" приобрел промышленную инфраструктуру площадью почти 6 тысяч "квадратов" и свыше 50 единиц оборудования. На эти цели организация смогла привлечь 710 млн рублей. Новый объект введут в эксплуатацию во втором-третьем квартале следующего года.В ДИПП рассказали, что в рамках программы льготного инвестиционного кредитования компания "Альфа" из Москвы привлекла 500 млн рублей. Эти средства будут направлены на возведение нового завода по производству железобетонных конструкций и товарного бетона. Площадь объекта составит почти 14 тыс. "квадратов". После расширения предприятие нарастит выпуск своей продукции, которая применяется при строительстве жилых домов и значимых социальных и инфраструктурных объектов. Когда проект будет завершен, город получит 60 новых рабочих мест. Завод планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.Компания "Анком-мед", которая производит медицинское оборудование, смогла привлечь 150 млн рублей на покупку производственной территории площадью 1,5 тысячи "квадратов". Благодаря этому предприятие увеличит объем выпускаемой продукции.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки нужно подписать договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. После этого на счет компании в банке, где открыт кредит, перечислится необходимая сумма.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html

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Ольга Фомченкова

экономика, москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов