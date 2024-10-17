https://ria.ru/20241017/moskva-1978443417.html

В Москве появится первый центр ментального здоровья для подростков

В Москве появится первый центр ментального здоровья для подростков - РИА Новости, 17.10.2024

В Москве появится первый центр ментального здоровья для подростков

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в кулуарах Форума инновационных финансовых технологий Finopolis рассказала РИА Новости, каким... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:38

2024-10-17T08:38

2024-10-17T08:38

общество

анастасия ракова

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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в кулуарах Форума инновационных финансовых технологий Finopolis рассказала РИА Новости, каким будет первый центр ментального здоровья (ЦМЗ) для подростков. Она уточнила, что ЦМЗ для подростков откроется в столице в 2025 году. Это будет пространство, куда ребенок сможет прийти, если не знает, как самостоятельно справиться с тревожной ситуацией. К ним относятся такие эмоциональные состояния, как депрессия, апатия, безразличие, одиночество, паника, тревога, суицидальные мысли. Также в центре помогут подросткам, у которых сложные отношения с друзьями, противоположным полом, родителями или есть непонимание их желаний и будущего. "Само здание будет просторным, более 30 различных пространств на четырех этажах. Со своей большой библиотекой и современной музыкальной студией. Встретят ребят и помогут им с выбором специалиста волонтеры, в том числе студенты медицинских ВУЗов", - рассказала Ракова. Вице-мэр уточнила, что весь интерьер и обстановку будут разрабатывать вместе с подростками, ребятам обязательно дадут возможность проголосовать и выбрать оптимальный вариант. "Это будет дружелюбное пространство, где подростки смогут в позитивной атмосфере решать все свои вопросы через общение с профессионалами и сверстниками", - отметила заммэра. Она пояснила, что подростки будут проходить через индивидуальную и групповую работу с психологами и психотерапевтами. "Основная задача центра - помочь ребятам перейти от неустойчивого, не доверяющего себе и окружающим подросткового "я" к ощущению стабильности, уверенности, пониманию своего места в мире", - пояснила Ракова. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20240930/rakova-1975432537.html

https://realty.ria.ru/20240905/kampusy-1970721878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, анастасия ракова