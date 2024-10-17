https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978563260.html
Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос
Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос - РИА Новости, 17.10.2024
Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос
Действующая глава Молдавии Майя Санду не должна избегать электоральных дебатов, организованных телеканалами, свидетельствуют результаты соцопроса, который был... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:17
2024-10-17T17:17
2024-10-17T17:17
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Действующая глава Молдавии Майя Санду не должна избегать электоральных дебатов, организованных телеканалами, свидетельствуют результаты соцопроса, который был проведён компанией Date Inteligente (iData) по заказу НПО "Институт публичной политики" (IPP). Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Санду, которая баллотируется на второй срок, публично заявила, что отказывается от дебатов на ТВ и радио с конкурентами. "Результаты показали, что 60,5% опрошенных уверены в необходимости участия президента в дебатах, а 19,4% считают, что это было бы полезно. В то же время 7,7% участников полагают, что президенту лучше избежать таких мероприятий, а 5,1% выступают против его участия. Примерно 7,3% респондентов не смогли дать определённый ответ", - сказал на презентации опроса директор НПО "Институт публичной политики" Аркадий Барбарошие. Опрос проводился во всех районах Молдавии с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность - 3%. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html
https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Тарлев, Ион Кику, Наша партия
Молдаване считают, что Санду не должна избегать дебатов, показал опрос
iData: Санду не должна избегать электоральных дебатов
КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Действующая глава Молдавии Майя Санду не должна избегать электоральных дебатов, организованных телеканалами, свидетельствуют результаты соцопроса, который был проведён компанией Date Inteligente (iData) по заказу НПО "Институт публичной политики" (IPP).
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Санду, которая баллотируется на второй срок, публично заявила, что отказывается от дебатов на ТВ и радио с конкурентами.
"Результаты показали, что 60,5% опрошенных уверены в необходимости участия президента в дебатах, а 19,4% считают, что это было бы полезно. В то же время 7,7% участников полагают, что президенту лучше избежать таких мероприятий, а 5,1% выступают против его участия. Примерно 7,3% респондентов не смогли дать определённый ответ", - сказал на презентации опроса директор НПО "Институт публичной политики" Аркадий Барбарошие.
Опрос проводился во всех районах Молдавии с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность - 3%.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев
и Ион Кику
, экс-глава Гагаузии Ирина Влах
, экс-глава МВД Андрей Нэстасе
, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
и журналист Наталья Морарь.