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"Победа" в Молдавии готова к акциям протеста в случае фальсификации выборов

"Победа" в Молдавии готова к акциям протеста в случае фальсификации выборов - РИА Новости, 17.10.2024

"Победа" в Молдавии готова к акциям протеста в случае фальсификации выборов

Молдавский оппозиционный блок "Победа" готов организовать акции протеста, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы, заявила в четверг депутат... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:23

2024-10-17T15:23

2024-10-17T15:23

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" готов организовать акции протеста, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы, заявила в четверг депутат парламента Марина Таубер. "Если это (фальсификации - ред.) произойдет, мы предпримем все законные действия — от протестов и до оспаривания результатов выборов во всех государственных и международных инстанциях", — заявила Таубер журналистам. При этом она выразила уверенность, что фальсификация станет невозможной, если люди будут массово выходить и голосовать. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер, майя санду, василий тарлев, наша партия