Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 17.10.2024 (обновлено: 13:45 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/moldavija-1978500416.html
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента - РИА Новости, 17.10.2024
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента
Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:34
2024-10-17T13:45
в мире
молдавия
сербия
босния
майя санду
василий тарлев
ион кику
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857358792_0:328:2315:1630_1920x0_80_0_0_08931e0b358013d1d1e1905542105760.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента."Группа молодых людей прошла обучение в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине, их тренировали иностранные инструкторы, ассоциированные с ЧВК "Вагнер"… Тренировки включали тактики по разобщению населения и дестабилизации конституционного порядка. В лагерях тренировали провокаторов, которые должны были организовывать протесты и участвовать в насильственных, радикальных и даже экстремистских действиях", - заявил Мустяцэ на брифинге.По его словам, программа тренировок включала тактики провокации правоохранительных органов, использование оружия для нанесения нелетального физического ущерба, физическое столкновение с правоохранительными органами в рамках протестов, использование огнеопасных и взрывоопасных предметов, управления дронами. Он заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем, Служба информации и безопасности считает, что уровень риска массовых беспорядков можно оценить как низкий.В свою очередь глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на том же брифинге, что полиции якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами партии "Шор", которая ранее была объявлена неконституционной. "Начиная с июня регулярно более 300 человек отправлялись для инструктажа в РФ, где их готовили к разным формам протеста… Члены организации планировали организовать массовые беспорядки на фоне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в Европейский Союз, назначенного на 20 октября 2024 года, - заявил Чернэуцяну.В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/sandu-1978466301.html
https://ria.ru/20241016/moldavija-1978297892.html
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html
молдавия
сербия
босния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857358792_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09943bbe4af60773c0c2a2d616a09f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сербия, босния, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Сербия, Босния, Майя Санду, Василий Тарлев, Ион Кику, Наша партия
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента

В Молдавии предотвратили беспорядки, планируемые после выборов президента

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМолдавские полицейские
Молдавские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Молдавские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента.
"Группа молодых людей прошла обучение в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине, их тренировали иностранные инструкторы, ассоциированные с ЧВК "Вагнер"… Тренировки включали тактики по разобщению населения и дестабилизации конституционного порядка. В лагерях тренировали провокаторов, которые должны были организовывать протесты и участвовать в насильственных, радикальных и даже экстремистских действиях", - заявил Мустяцэ на брифинге.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Молдавии заявили, что ЦИК игнорирует нарушения Санду на выборах
Вчера, 11:18
По его словам, программа тренировок включала тактики провокации правоохранительных органов, использование оружия для нанесения нелетального физического ущерба, физическое столкновение с правоохранительными органами в рамках протестов, использование огнеопасных и взрывоопасных предметов, управления дронами. Он заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем, Служба информации и безопасности считает, что уровень риска массовых беспорядков можно оценить как низкий.
В свою очередь глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на том же брифинге, что полиции якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами партии "Шор", которая ранее была объявлена неконституционной. "Начиная с июня регулярно более 300 человек отправлялись для инструктажа в РФ, где их готовили к разным формам протеста… Члены организации планировали организовать массовые беспорядки на фоне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в Европейский Союз, назначенного на 20 октября 2024 года, - заявил Чернэуцяну.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Молдавии прошли обыски у активистов оппозиционного блока "Победа"
16 октября, 11:54
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Полицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты Возрождения - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию
15 октября, 17:30
 
В миреМолдавияСербияБоснияМайя СандуВасилий ТарлевИон КикуНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала