https://ria.ru/20241017/moldavija-1978500416.html

В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента

В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента - РИА Новости, 17.10.2024

В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:34

2024-10-17T13:34

2024-10-17T13:45

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента."Группа молодых людей прошла обучение в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине, их тренировали иностранные инструкторы, ассоциированные с ЧВК "Вагнер"… Тренировки включали тактики по разобщению населения и дестабилизации конституционного порядка. В лагерях тренировали провокаторов, которые должны были организовывать протесты и участвовать в насильственных, радикальных и даже экстремистских действиях", - заявил Мустяцэ на брифинге.По его словам, программа тренировок включала тактики провокации правоохранительных органов, использование оружия для нанесения нелетального физического ущерба, физическое столкновение с правоохранительными органами в рамках протестов, использование огнеопасных и взрывоопасных предметов, управления дронами. Он заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем, Служба информации и безопасности считает, что уровень риска массовых беспорядков можно оценить как низкий.В свою очередь глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на том же брифинге, что полиции якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами партии "Шор", которая ранее была объявлена неконституционной. "Начиная с июня регулярно более 300 человек отправлялись для инструктажа в РФ, где их готовили к разным формам протеста… Члены организации планировали организовать массовые беспорядки на фоне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в Европейский Союз, назначенного на 20 октября 2024 года, - заявил Чернэуцяну.В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/sandu-1978466301.html

https://ria.ru/20241016/moldavija-1978297892.html

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html

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в мире, молдавия, сербия, босния, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия