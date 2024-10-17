В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента
В Молдавии предотвратили беспорядки, планируемые после выборов президента
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Молдавские полицейские. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в четверг о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента.
"Группа молодых людей прошла обучение в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине, их тренировали иностранные инструкторы, ассоциированные с ЧВК "Вагнер"… Тренировки включали тактики по разобщению населения и дестабилизации конституционного порядка. В лагерях тренировали провокаторов, которые должны были организовывать протесты и участвовать в насильственных, радикальных и даже экстремистских действиях", - заявил Мустяцэ на брифинге.
По его словам, программа тренировок включала тактики провокации правоохранительных органов, использование оружия для нанесения нелетального физического ущерба, физическое столкновение с правоохранительными органами в рамках протестов, использование огнеопасных и взрывоопасных предметов, управления дронами. Он заверил, что на данный момент ситуация находится под контролем, Служба информации и безопасности считает, что уровень риска массовых беспорядков можно оценить как низкий.
В свою очередь глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил на том же брифинге, что полиции якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами партии "Шор", которая ранее была объявлена неконституционной. "Начиная с июня регулярно более 300 человек отправлялись для инструктажа в РФ, где их готовили к разным формам протеста… Члены организации планировали организовать массовые беспорядки на фоне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в Европейский Союз, назначенного на 20 октября 2024 года, - заявил Чернэуцяну.
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В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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