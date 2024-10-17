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Расчет "Града" одним ударом накрыл несколько "опорников" ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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05:21 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/minoborony-1978432643.html
Расчет "Града" одним ударом накрыл несколько "опорников" ВСУ
Расчет "Града" одним ударом накрыл несколько "опорников" ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Расчет "Града" одним ударом накрыл несколько "опорников" ВСУ
Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" одним залпом реактивной системы залпового огня "Град" нанесли огневое поражение сразу нескольким опорным... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:21
2024-10-17T05:21
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" одним залпом реактивной системы залпового огня "Град" нанесли огневое поражение сразу нескольким опорным пунктам украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град", получив координаты цели от разведки, нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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безопасность, херсонская область , россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Града" одним ударом накрыл несколько "опорников" ВСУ

Расчет "Града" группы "Днепр" накрыл несколько "опорников" одним ударом

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр"
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" одним залпом реактивной системы залпового огня "Град" нанесли огневое поражение сразу нескольким опорным пунктам украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет РСЗО БМ-21 "Град", получив координаты цели от разведки, нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение.
Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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