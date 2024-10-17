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Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке
Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке - РИА Новости, 17.10.2024
Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке
Спасенный в Донбассе медведь Гром готовится к спячке в Московском зоопарке, сообщила журналистам кипер отдела зоопарка "Хищные животные" Анастасия Беляева. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:29
2024-10-17T17:29
2024-10-17T17:29
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спасенный в Донбассе медведь Гром готовится к спячке в Московском зоопарке, сообщила журналистам кипер отдела зоопарка "Хищные животные" Анастасия Беляева. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из Кременной в ЛНР. Он жил 10 лет на местном пивном заводе, где о нем заботились работники. В последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за звуков взрывов. Животное почти два года жило в центре воспроизводства редких видов животных, после чего в конце августа 2024 года Грома перевезли в Московский зоопарк. "К ноябрю месяцу рацион (медведя - ред.) сокращается значительно, и дальше уже, если погодные условия соблаговолят... и животное готово, то медведь ложится в спячку", - сказала Беляева, отметив, что в связи с погодными условиями в Москве спячка медведя в основном проходит с декабря по март. Она добавила, что для спячки Грома откармливают. По словам Беляевой, в день он потребляет 15-20 килограммов пищи.
https://ria.ru/20241016/medved-1978307982.html
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Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке
Спасенный в Донбассе медведь Гром готовится к спячке в Московском зоопарке