https://ria.ru/20241017/medved-1978566380.html

Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке

Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке - РИА Новости, 17.10.2024

Спасенный в Донбассе медведь готовится к спячке в Московском зоопарке

Спасенный в Донбассе медведь Гром готовится к спячке в Московском зоопарке, сообщила журналистам кипер отдела зоопарка "Хищные животные" Анастасия Беляева. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:29

2024-10-17T17:29

2024-10-17T17:29

хорошие новости

донбасс

кременная

луганская народная республика

московский зоопарк

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978565315_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3035d94a8f768fe7ebef4e397986a8ba.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спасенный в Донбассе медведь Гром готовится к спячке в Московском зоопарке, сообщила журналистам кипер отдела зоопарка "Хищные животные" Анастасия Беляева. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из Кременной в ЛНР. Он жил 10 лет на местном пивном заводе, где о нем заботились работники. В последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за звуков взрывов. Животное почти два года жило в центре воспроизводства редких видов животных, после чего в конце августа 2024 года Грома перевезли в Московский зоопарк. "К ноябрю месяцу рацион (медведя - ред.) сокращается значительно, и дальше уже, если погодные условия соблаговолят... и животное готово, то медведь ложится в спячку", - сказала Беляева, отметив, что в связи с погодными условиями в Москве спячка медведя в основном проходит с декабря по март. Она добавила, что для спячки Грома откармливают. По словам Беляевой, в день он потребляет 15-20 килограммов пищи.

https://ria.ru/20241016/medved-1978307982.html

донбасс

кременная

луганская народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, кременная, луганская народная республика, московский зоопарк, общество, москва