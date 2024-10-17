https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html

В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые

В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые - РИА Новости, 17.10.2024

В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые

Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:41

2024-10-17T02:41

2024-10-17T03:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

технологии

бпла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg

СКАДОВСК, 17 окт - РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового использования, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик". "На данный момент идёт работа над усовершенствованием и сборкой сбросного устройства, которое позволит нести снаряд. Это всё делается на основе ВТ-40. Данное средство поражения использовалось как бы в один конец. Инженеры наши придумали и воплотили в жизнь (вариант) для многоразового использования. Это сокращает расходы и увеличивает эффективность применения данного средства", — поделился военнослужащий с позывным "Афон". Лаборатория также активно работает с трофейными дронами противника. После изучения БПЛА специалисты готовят их к повторным запускам или используют запчасти для новых разработок.

https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977772555.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , безопасность, технологии, бпла