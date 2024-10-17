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В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:41 17.10.2024 (обновлено: 03:02 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые - РИА Новости, 17.10.2024
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:41
2024-10-17T03:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
технологии
бпла
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СКАДОВСК, 17 окт - РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового использования, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик". "На данный момент идёт работа над усовершенствованием и сборкой сбросного устройства, которое позволит нести снаряд. Это всё делается на основе ВТ-40. Данное средство поражения использовалось как бы в один конец. Инженеры наши придумали и воплотили в жизнь (вариант) для многоразового использования. Это сокращает расходы и увеличивает эффективность применения данного средства", — поделился военнослужащий с позывным "Афон". Лаборатория также активно работает с трофейными дронами противника. После изучения БПЛА специалисты готовят их к повторным запускам или используют запчасти для новых разработок.
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977772555.html
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херсонская область , безопасность, технологии, бпла
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Технологии, БПЛА
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые

Военный "Мультик": БПЛА-камикадзе дорабатывают для многоразового применения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках разведчика
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках разведчика. Архивное фото
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СКАДОВСК, 17 окт - РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового использования, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик".
"На данный момент идёт работа над усовершенствованием и сборкой сбросного устройства, которое позволит нести снаряд. Это всё делается на основе ВТ-40. Данное средство поражения использовалось как бы в один конец. Инженеры наши придумали и воплотили в жизнь (вариант) для многоразового использования. Это сокращает расходы и увеличивает эффективность применения данного средства", — поделился военнослужащий с позывным "Афон".
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Лаборатория также активно работает с трофейными дронами противника. После изучения БПЛА специалисты готовят их к повторным запускам или используют запчасти для новых разработок.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьТехнологииБПЛА
 
 
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