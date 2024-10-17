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Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 17.10.2024 (обновлено: 14:15 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/kurskaya-1978511957.html
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.10.2024
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:10
2024-10-17T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - добавили в МО РФ.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20241017/vsu--1978511405.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ в результате 6 неудачных контратак в Курской области потеряли до 40 боевиков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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