Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ в результате 6 неудачных контратак в Курской области потеряли до 40 боевиков
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
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