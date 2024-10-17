https://ria.ru/20241017/kurskaya-1978511957.html

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.10.2024

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:10

2024-10-17T14:10

2024-10-17T14:15

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразили шесть контратак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, четыре танка, шведскую БМП CV-90, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - добавили в МО РФ.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20241017/vsu--1978511405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф