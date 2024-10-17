https://ria.ru/20241017/konferentsiya-1978613494.html

Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию - РИА Новости, 17.10.2024

Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:53

2024-10-17T21:53

2024-10-17T22:01

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юрий ушаков

владимир путин

нато

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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро."Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение", - заявил Барро в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли Париж к диалогу с РФ.По его словам, эта конференция "без сомнения" состоится до конца 2024 года.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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франция, украина, россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины