Рейтинг@Mail.ru
Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 17.10.2024 (обновлено: 22:01 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/konferentsiya-1978613494.html
Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию - РИА Новости, 17.10.2024
Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:53
2024-10-17T22:01
франция
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
юрий ушаков
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро."Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение", - заявил Барро в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли Париж к диалогу с РФ.По его словам, эта конференция "без сомнения" состоится до конца 2024 года.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_58b0ac9ad5ee3af3aa96b6173e1e70d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, украина, россия, в мире, юрий ушаков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Франция, Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

МИД Франции: страна поддержала идею Украины пригласить РФ на мирную конференцию

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение", - заявил Барро в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли Париж к диалогу с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
16 октября, 08:00
По его словам, эта конференция "без сомнения" состоится до конца 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияУкраинаРоссияВ миреЮрий УшаковВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала