Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
МИД Франции: страна поддержала идею Украины пригласить РФ на мирную конференцию
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Франция поддерживает предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна состояться до конца года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение", - заявил Барро в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли Париж к диалогу с РФ.
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По его словам, эта конференция "без сомнения" состоится до конца 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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