https://ria.ru/20241017/khusnullin--1978610339.html

Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам

Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам - РИА Новости, 17.10.2024

Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди регионов-лидеров по реализации нацпроектов. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:18

2024-10-17T21:18

2024-10-17T21:18

костромская область

костромская область

россия

пензенская область

марат хуснуллин

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КОСТРОМА, 17 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, говорится на сайте правительства РФ. "Участники также обсудили ход реализации нацпроектов и федеральных программ. Вице-премьер отметил регионы – лидеры по выполнению показателей. Среди них Чеченская Республика, Пензенская область, Республика Адыгея, Нижегородская, Московская, Курская области, республики Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Татарстан, Воронежская область, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Оренбургская, Костромская области", - говорится в сообщении. По данным администрации Костромской области, в регионе традиционно уверенными темпами ведется строительство жилья. "За девять месяцев 2024 года уже введено в эксплуатацию более 267,3 тысячи квадратных метров. В том числе показатели по вводу индивидуального жилья уже идут с серьезным превышением показателей аналогичного периода прошлого года на 13%", - сообщает администрация Костромской области. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на середину октября в муниципальных образованиях Костромской области уже завершены работы по благоустройству 37 дворовых и 21 общественной территории. Завершаются работы еще на двух дворовых и пяти общественных территориях. В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 15 октября расселено в новое жилье уже более 5,3 тысячи человек. Успешно в Костромской области ведется реализация мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы по укладке асфальтобетонного покрытия велись на 40 объектах, на всех выполнение составляет 100%. Продолжаются работы в полосах отвода и по установке дорожных знаков. Отставания от графика выполнения работ нет, подчеркивают в обладминистрации. Общий процент выполнения работ составляет 96%.

https://ria.ru/20240914/investitsii-1972690323.html

https://ria.ru/20240607/investreyting-1951535725.html

костромская область

россия

пензенская область

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костромская область, россия, пензенская область, марат хуснуллин