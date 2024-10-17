https://ria.ru/20241017/khusnullin--1978610339.html
Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам
Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам - РИА Новости, 17.10.2024
Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди регионов-лидеров по реализации нацпроектов. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:18
2024-10-17T21:18
2024-10-17T21:18
костромская область
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КОСТРОМА, 17 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, говорится на сайте правительства РФ. "Участники также обсудили ход реализации нацпроектов и федеральных программ. Вице-премьер отметил регионы – лидеры по выполнению показателей. Среди них Чеченская Республика, Пензенская область, Республика Адыгея, Нижегородская, Московская, Курская области, республики Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Татарстан, Воронежская область, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Оренбургская, Костромская области", - говорится в сообщении. По данным администрации Костромской области, в регионе традиционно уверенными темпами ведется строительство жилья. "За девять месяцев 2024 года уже введено в эксплуатацию более 267,3 тысячи квадратных метров. В том числе показатели по вводу индивидуального жилья уже идут с серьезным превышением показателей аналогичного периода прошлого года на 13%", - сообщает администрация Костромской области. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на середину октября в муниципальных образованиях Костромской области уже завершены работы по благоустройству 37 дворовых и 21 общественной территории. Завершаются работы еще на двух дворовых и пяти общественных территориях. В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 15 октября расселено в новое жилье уже более 5,3 тысячи человек. Успешно в Костромской области ведется реализация мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы по укладке асфальтобетонного покрытия велись на 40 объектах, на всех выполнение составляет 100%. Продолжаются работы в полосах отвода и по установке дорожных знаков. Отставания от графика выполнения работ нет, подчеркивают в обладминистрации. Общий процент выполнения работ составляет 96%.
https://ria.ru/20240914/investitsii-1972690323.html
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костромская область, россия, пензенская область, марат хуснуллин
Костромская область, Костромская область, Россия, Пензенская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по нацпроектам
Хуснуллин отметил Костромскую область среди лидеров по реализации нацпроектов
КОСТРОМА, 17 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди регионов-лидеров по реализации нацпроектов.
Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, говорится на сайте правительства РФ.
"Участники также обсудили ход реализации нацпроектов и федеральных программ. Вице-премьер отметил регионы – лидеры по выполнению показателей. Среди них Чеченская Республика, Пензенская область
, Республика Адыгея
, Нижегородская, Московская, Курская области
, республики Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Татарстан, Воронежская область
, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики
, Оренбургская, Костромская области", - говорится в сообщении.
По данным администрации Костромской области, в регионе традиционно уверенными темпами ведется строительство жилья.
"За девять месяцев 2024 года уже введено в эксплуатацию более 267,3 тысячи квадратных метров. В том числе показатели по вводу индивидуального жилья уже идут с серьезным превышением показателей аналогичного периода прошлого года на 13%", - сообщает администрация Костромской области.
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на середину октября в муниципальных образованиях Костромской области уже завершены работы по благоустройству 37 дворовых и 21 общественной территории. Завершаются работы еще на двух дворовых и пяти общественных территориях.
В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 15 октября расселено в новое жилье уже более 5,3 тысячи человек.
Успешно в Костромской области ведется реализация мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы по укладке асфальтобетонного покрытия велись на 40 объектах, на всех выполнение составляет 100%. Продолжаются работы в полосах отвода и по установке дорожных знаков. Отставания от графика выполнения работ нет, подчеркивают в обладминистрации. Общий процент выполнения работ составляет 96%.