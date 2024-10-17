https://ria.ru/20241017/kharris-1978427800.html

В Штатах заявили об угрозе для границ США в случае победы Харрис

В Штатах заявили об угрозе для границ США в случае победы Харрис - РИА Новости, 17.10.2024

В Штатах заявили об угрозе для границ США в случае победы Харрис

Потенциальная победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может иметь катастрофические последствия для безопасности границ США в свете наплыва РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:22

2024-10-17T03:22

2024-10-17T03:22

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Потенциальная победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может иметь катастрофические последствия для безопасности границ США в свете наплыва нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес. "Я не вижу, как они собираются это остановить… Если они победят на этих выборах, для нашей страны все кончено", - утверждает республиканский кандидат в отношении пограничной политики демократической администрации. В доказательство он приводит то, что Харрис как вице-президенту была делегирована задача по разрешению кризиса на границе в 2021 году, однако с тех пор число пересечений границы нелегальными мигрантами росло и в декабре прошлого года достигло рекордного числа в 302 тысячи пересечений за один месяц. Республиканский кандидат сомневается, что принятие бипартизанского закона по усилению безопасности на границе, как обещает Харрис, поможет. По его мнению, самым эффективным будет только полноценное применение миграционных законов. "Я живу в Тусоне, мы здесь, в Аризоне, как в эпицентре… В округе Пима самая худшая граница в стране. Наркотики хлынули через нашу южную границу", - сказал Бутьерес о штате, которому, по оценкам НКО, кризис с наркотиком фентанил, который нелегально ввозят через южную границу, обошелся в 58 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241013/milliardery-1977834035.html

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в мире, сша, аризона, камала харрис, выборы президента сша — 2024