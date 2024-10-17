https://ria.ru/20241017/kharris-1978426362.html
Харрис отказалась признать ответственность демократов за проблемы США
Харрис отказалась признать ответственность демократов за проблемы США - РИА Новости, 17.10.2024
Харрис отказалась признать ответственность демократов за проблемы США
Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу Fox News уклонилась от признания ответственности администрации... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:42
2024-10-17T02:42
2024-10-17T02:44
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу Fox News уклонилась от признания ответственности администрации президента Джо Байдена за проблемы в стране, несмотря на то, что более 70% американцев считают, что Соединенные Штаты движутся в неверном направлении. Во время интервью ведущий напомнил Харрис, что та находится на своем текущем посту уже 3,5 года, задавшись вопросом, что помешало ей исправить все те проблемы в США, которые она озвучивает в своей предвыборной кампании. "А Дональд Трамп все это время вел свою предвыборную кампанию", - ответила Харрис. Тогда журналист парировал, что именно Харрис и Байден занимают руководящие посты, а не Трамп, подразумевая, что ответственность за экономические трудности лежит на текущей администрации. Он также напомнил, что, согласно результатам недавних опросов, свыше 70% опрошенных граждан США считают, что страна движется в неверном направлении.
https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис отказалась признать ответственность демократов за проблемы США
Харрис не стала признавать ответственность администрации Байдена за проблемы США