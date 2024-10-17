https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой - РИА Новости, 17.10.2024
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:33
2024-10-17T02:33
2024-10-17T04:50
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов, считают в штабе ее соперника от республиканцев Дональда Трампа. "Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News. - Прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт в соцсети Х. Там также уличили вице-президента в том, что она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "поскольку у нее нет ответов". "Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может выдержать давления интервью Fox News, она определенно не может выдержать давления быть президентом Соединенных Штатов", — резюмировали в штабе экс-президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_28:0:2333:1729_1920x0_80_0_0_efa37908e1773f9641ab33e39c1ca8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
Штаб Трампа: Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.
Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой
, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов, считают в штабе ее соперника от республиканцев Дональда Трампа.
"Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News. - Прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт в соцсети Х.
Там также уличили вице-президента в том, что она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "поскольку у нее нет ответов".
"Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может выдержать давления интервью Fox News, она определенно не может выдержать давления быть президентом Соединенных Штатов", — резюмировали в штабе экс-президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.