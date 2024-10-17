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В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой - РИА Новости, 17.10.2024
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02:33 17.10.2024 (обновлено: 04:50 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой - РИА Новости, 17.10.2024
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:33
2024-10-17T04:50
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов, считают в штабе ее соперника от республиканцев Дональда Трампа. "Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News. - Прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт в соцсети Х. Там также уличили вице-президента в том, что она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "поскольку у нее нет ответов". "Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может выдержать давления интервью Fox News, она определенно не может выдержать давления быть президентом Соединенных Штатов", — резюмировали в штабе экс-президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой

Штаб Трампа: Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов, считают в штабе ее соперника от республиканцев Дональда Трампа.
"Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News. - Прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт в соцсети Х.
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Там также уличили вице-президента в том, что она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "поскольку у нее нет ответов".
"Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может выдержать давления интервью Fox News, она определенно не может выдержать давления быть президентом Соединенных Штатов", — резюмировали в штабе экс-президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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