https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html

В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой

В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой - РИА Новости, 17.10.2024

В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой

Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:33

2024-10-17T02:33

2024-10-17T04:50

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дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой, она злилась и не смогла прямо ответить ни на один из вопросов, считают в штабе ее соперника от республиканцев Дональда Трампа. "Интервью Камалы Харрис с (ведущим Fox News. - Прим. ред.) Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", — написала представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт в соцсети Х. Там также уличили вице-президента в том, что она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, "поскольку у нее нет ответов". "Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе. Камала не может выдержать давления интервью Fox News, она определенно не может выдержать давления быть президентом Соединенных Штатов", — резюмировали в штабе экс-президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024