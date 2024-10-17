https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978438274.html

Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов

Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов - РИА Новости, 17.10.2024

Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов

Полиция Камчатки возбудила уголовное дело в отношении жительницы полуострова, фиктивно прописавшей 60 мигрантов в своей квартире, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:07

2024-10-17T07:07

2024-10-17T07:07

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Камчатки возбудила уголовное дело в отношении жительницы полуострова, фиктивно прописавшей 60 мигрантов в своей квартире, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Пятидесятитрёхлетняя женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учёт в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было", - говорится в сообщении. Информацию о возможности незаконно встать на миграционный учёт на территории России иностранцы получали друг от друга, и в каждом случае они передавали подозреваемой денежное вознаграждение. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край