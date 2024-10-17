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Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов - РИА Новости, 17.10.2024
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07:07 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978438274.html
Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов
Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов - РИА Новости, 17.10.2024
Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов
Полиция Камчатки возбудила уголовное дело в отношении жительницы полуострова, фиктивно прописавшей 60 мигрантов в своей квартире, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:07
2024-10-17T07:07
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Камчатки возбудила уголовное дело в отношении жительницы полуострова, фиктивно прописавшей 60 мигрантов в своей квартире, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. "В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Пятидесятитрёхлетняя женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учёт в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было", - говорится в сообщении. Информацию о возможности незаконно встать на миграционный учёт на территории России иностранцы получали друг от друга, и в каждом случае они передавали подозреваемой денежное вознаграждение. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край
Жительница Камчатки фиктивно прописала 60 мигрантов

На Камчатке возбудили дело против женщины, фиктивно прописавшей 60 мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Камчатки возбудила уголовное дело в отношении жительницы полуострова, фиктивно прописавшей 60 мигрантов в своей квартире, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранцев. Пятидесятитрёхлетняя женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учёт в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было", - говорится в сообщении.
Информацию о возможности незаконно встать на миграционный учёт на территории России иностранцы получали друг от друга, и в каждом случае они передавали подозреваемой денежное вознаграждение.
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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