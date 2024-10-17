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По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы - РИА Новости, 17.10.2024
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03:25 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/kadrovik-1978427937.html
По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы
По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы - РИА Новости, 17.10.2024
По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы
Две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу назначены по делу о взятке главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее были проведены... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:25
2024-10-17T03:25
юрий кузнецов
коррупция
взяточничество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу назначены по делу о взятке главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее были проведены еще три экспертизы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, допрошены 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников", — говорится в материалах. Ранее по делу уже были назначены три судебные экспертизы. Кроме того, были получены документы по запросам из кредитных организаций и налоговых органов. Также арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы, недвижимость предпринимателя Левы Мартиросяна и его родственников. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай".
https://ria.ru/20241008/kuznetsov-1977003940.html
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юрий кузнецов, коррупция, взяточничество
Юрий Кузнецов, Коррупция, взяточничество
По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы

По делу Кузнецова назначены две новые судебные экспертизы по имуществу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу назначены по делу о взятке главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее были проведены еще три экспертизы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, допрошены 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников", — говорится в материалах.
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Ранее по делу уже были назначены три судебные экспертизы. Кроме того, были получены документы по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.
Также арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы, недвижимость предпринимателя Левы Мартиросяна и его родственников.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя.
После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай".
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Юрий КузнецовКоррупциявзяточничество
 
 
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