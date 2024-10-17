По делу главного кадровика Минобороны Кузнецова назначены новые экспертизы
По делу Кузнецова назначены две новые судебные экспертизы по имуществу
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу назначены по делу о взятке главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее были проведены еще три экспертизы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, допрошены 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников", — говорится в материалах.
Ранее по делу уже были назначены три судебные экспертизы. Кроме того, были получены документы по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.
Также арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы, недвижимость предпринимателя Левы Мартиросяна и его родственников.
После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай".
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9 октября, 17:10