https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html

В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки

В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки - РИА Новости, 17.10.2024

В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки

В Якутске возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил школьника из-за цвета куртки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:27

2024-10-17T11:27

2024-10-17T14:28

происшествия

россия

якутск

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ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. В Якутске возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил школьника из-за цвета куртки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. В ведомстве пояснили, что еще 18 сентября в полицию обратилась мать 14-летнего подростка, которая заявила, что на ее сына напали на улице Стадухина."В тот же день мужчина, нанесший не менее двух ударов по лицу подростка, был установлен. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", — отметили в пресс-службе.Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело, как мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и бьет мальчика по лицу. По словам матери, мужчина спросил ее сына, не девочка ли он. Услышав отрицательный ответ, он ударил мальчика по лицу, а потом прокричал ему вслед, чтобы больше так не одевался. На школьнике была светло-фиолетовая куртка.

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россия

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происшествия, россия, якутск