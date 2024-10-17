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В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки - РИА Новости, 17.10.2024
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11:27 17.10.2024 (обновлено: 14:28 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html
В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки
В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки - РИА Новости, 17.10.2024
В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки
В Якутске возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил школьника из-за цвета куртки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:27
2024-10-17T14:28
происшествия
россия
якутск
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ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. В Якутске возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил школьника из-за цвета куртки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. В ведомстве пояснили, что еще 18 сентября в полицию обратилась мать 14-летнего подростка, которая заявила, что на ее сына напали на улице Стадухина."В тот же день мужчина, нанесший не менее двух ударов по лицу подростка, был установлен. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", — отметили в пресс-службе.Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело, как мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и бьет мальчика по лицу. По словам матери, мужчина спросил ее сына, не девочка ли он. Услышав отрицательный ответ, он ударил мальчика по лицу, а потом прокричал ему вслед, чтобы больше так не одевался. На школьнике была светло-фиолетовая куртка.
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происшествия, россия, якутск
Происшествия, Россия, Якутск
В Якутске мужчина избил школьника из-за цвета куртки

В Якутске возбудили дело об избиении школьника мужчиной из-за цвета куртки

© МУ МВД России "Якутское"Кадр видео, на котором мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и ударяет мальчика по лицу
Кадр видео, на котором мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и ударяет мальчика по лицу - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© МУ МВД России "Якутское"
Кадр видео, на котором мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и ударяет мальчика по лицу
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ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. В Якутске возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил школьника из-за цвета куртки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве пояснили, что еще 18 сентября в полицию обратилась мать 14-летнего подростка, которая заявила, что на ее сына напали на улице Стадухина.
"В тот же день мужчина, нанесший не менее двух ударов по лицу подростка, был установлен. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", — отметили в пресс-службе.
Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело, как мужчина на черном джипе подъезжает к двум подросткам, подходит к ним и бьет мальчика по лицу. По словам матери, мужчина спросил ее сына, не девочка ли он. Услышав отрицательный ответ, он ударил мальчика по лицу, а потом прокричал ему вслед, чтобы больше так не одевался. На школьнике была светло-фиолетовая куртка.
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