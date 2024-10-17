https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html
Министр обороны Израиля опубликовал необычное послание
Министр обороны Израиля опубликовал необычное послание - РИА Новости, 17.10.2024
Министр обороны Израиля опубликовал необычное послание
Министр обороны Израиля Йоав Галант выложил пост в соцсети Х, в котором намекнул на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:49
2024-10-17T19:49
2024-10-17T22:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант выложил пост в соцсети Х, в котором намекнул на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. "И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Мы доберемся до всех террористов и уничтожим их", - процитировал Галант отрывок из третьей книги священного писания Левит. К посту министра прикреплена инфографика с перечеркнутыми фотографиями командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа и лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которые ранее были ликвидированы израильской армией. Между ними изображен пустой прямоугольник, который также перечеркнут, что означает ликвидацию еще одного разыскиваемого, о которой еще не было официально объявлено. Пост был опубликован на фоне множества сообщений в СМИ о возможной ликвидации в секторе Газа Синвара, который является самым разыскиваемым руководителем ХАМАС в Газе, так как именно он организовал и спланировал беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября 2023 года. На данный момент официального подтверждения ликвидации Синвара нет, однако высокопоставленные источники в израильской системе безопасности подтверждают, что он действительно был ликвидирован. По данным 12-го канала израильского телевидения, анализ ДНК и другие медицинские проверки подтверждают, что тело привезенное в Израиль из Газы принадлежит Синвару. Ранее в четверг Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) сообщила, что проверяет информацию о том, был ли Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа.
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html
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в мире, израиль, яхья синвар, хасан насрулла, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Яхья Синвар, Хасан Насрулла, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Министр обороны Израиля опубликовал необычное послание
Галант процитировал священное писание после новостей о ликвидации главы ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галант выложил пост в соцсети Х
, в котором намекнул на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.
"И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Мы доберемся до всех террористов и уничтожим их", - процитировал Галант отрывок из третьей книги священного писания Левит.
К посту министра прикреплена инфографика с перечеркнутыми фотографиями командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа и лидера шиитского движения "Хезболлах
" Хасана Насруллы
, которые ранее были ликвидированы израильской армией. Между ними изображен пустой прямоугольник, который также перечеркнут, что означает ликвидацию еще одного разыскиваемого, о которой еще не было официально объявлено.
Пост был опубликован на фоне множества сообщений в СМИ о возможной ликвидации в секторе Газа Синвара, который является самым разыскиваемым руководителем ХАМАС в Газе, так как именно он организовал и спланировал беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября 2023 года.
На данный момент официального подтверждения ликвидации Синвара нет, однако высокопоставленные источники в израильской системе безопасности подтверждают, что он действительно был ликвидирован. По данным 12-го канала израильского телевидения, анализ ДНК и другие медицинские проверки подтверждают, что тело привезенное в Израиль из Газы принадлежит Синвару.
Ранее в четверг Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) сообщила, что проверяет информацию о том, был ли Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа.