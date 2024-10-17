https://ria.ru/20241017/izrail-1978523426.html

Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана

Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана - РИА Новости, 17.10.2024

Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана

Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и инфраструктуры движения "Хезболлах", сообщил в четверг 13-й канал израильского телевидения. Согласно видео, распространенному в социальных сетях, флаг был установлен на водонапорной башне, вокруг которой видны многочисленные разрушенные дома и постройки. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024