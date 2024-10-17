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Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана - РИА Новости, 17.10.2024
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15:00 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/izrail-1978523426.html
Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана
Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана - РИА Новости, 17.10.2024
Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана
Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:00
2024-10-17T15:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и инфраструктуры движения "Хезболлах", сообщил в четверг 13-й канал израильского телевидения. Согласно видео, распространенному в социальных сетях, флаг был установлен на водонапорной башне, вокруг которой видны многочисленные разрушенные дома и постройки. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241008/tsakhal-1977045617.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана

Израильские военные подняли флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана

© СоцсетиИзраильские военные подняли национальный флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана. Кадр видео
Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана. Кадр видео
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и инфраструктуры движения "Хезболлах", сообщил в четверг 13-й канал израильского телевидения.
Согласно видео, распространенному в социальных сетях, флаг был установлен на водонапорной башне, вокруг которой видны многочисленные разрушенные дома и постройки.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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