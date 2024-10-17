Израильские военные подняли флаг на вышке на юге Ливана
Израильские военные подняли флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана
© СоцсетиИзраильские военные подняли национальный флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана. Кадр видео
© Соцсети
Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана. Кадр видео
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильские военные подняли национальный флаг на вышке в приграничной деревне Айта эль-Шааб на юге Ливана после зачистки этого населенного пункта от сил и инфраструктуры движения "Хезболлах", сообщил в четверг 13-й канал израильского телевидения.
Согласно видео, распространенному в социальных сетях, флаг был установлен на водонапорной башне, вокруг которой видны многочисленные разрушенные дома и постройки.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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