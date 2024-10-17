https://ria.ru/20241017/izbienie-1978559030.html

Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой

Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой - РИА Новости, 17.10.2024

Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой

Бутырский суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии мужчину, обвиняемого в покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:02

2024-10-17T17:02

2024-10-17T17:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии мужчину, обвиняемого в покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Олег Зернов. "Сегодня суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам колонии строгого режима, суд также удовлетворил наш гражданский иск, в пользу потерпевшего с обвиняемого взыскано 6 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. Адвокат подчеркнул, что обвиняемый признал вину частично, "якобы умысла на убийство не имел, а потерпевший его спровоцировал". Как указывает столичная прокуратура, в ноябре 2023 года Сергей Сосновский поссорился со своим 37-летним знакомым и назначил ему встречу около магазина на Череповецкой улице. Руководствуясь личным неприязненным отношением к оппоненту, Сосновский нанес ему не менее 18 ударов битой по телу и голове. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии и остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, говорили в прокуратуре. Как подчеркнул Зернов, потерпевший после нападения получил 2-ю группу инвалидности.

https://ria.ru/20241003/tula-1976144615.html

https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html

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происшествия, москва