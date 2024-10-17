https://ria.ru/20241017/izbienie-1978559030.html
Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой
Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой - РИА Новости, 17.10.2024
Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой
Бутырский суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии мужчину, обвиняемого в покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:02
2024-10-17T17:02
2024-10-17T17:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии мужчину, обвиняемого в покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Олег Зернов. "Сегодня суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам колонии строгого режима, суд также удовлетворил наш гражданский иск, в пользу потерпевшего с обвиняемого взыскано 6 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. Адвокат подчеркнул, что обвиняемый признал вину частично, "якобы умысла на убийство не имел, а потерпевший его спровоцировал". Как указывает столичная прокуратура, в ноябре 2023 года Сергей Сосновский поссорился со своим 37-летним знакомым и назначил ему встречу около магазина на Череповецкой улице. Руководствуясь личным неприязненным отношением к оппоненту, Сосновский нанес ему не менее 18 ударов битой по телу и голове. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии и остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, говорили в прокуратуре. Как подчеркнул Зернов, потерпевший после нападения получил 2-ю группу инвалидности.
https://ria.ru/20241003/tula-1976144615.html
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происшествия, москва
Суд приговорил мужчину к 10,5 года колонии за избиение знакомого битой
Суд приговорил мужчину, ударившего знакомого битой 18 раз, к 10,5 годаколонии
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии мужчину, обвиняемого в покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Олег Зернов.
"Сегодня суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам колонии строгого режима, суд также удовлетворил наш гражданский иск, в пользу потерпевшего с обвиняемого взыскано 6 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат подчеркнул, что обвиняемый признал вину частично, "якобы умысла на убийство не имел, а потерпевший его спровоцировал".
Как указывает столичная прокуратура, в ноябре 2023 года Сергей Сосновский поссорился со своим 37-летним знакомым и назначил ему встречу около магазина на Череповецкой улице. Руководствуясь личным неприязненным отношением к оппоненту, Сосновский нанес ему не менее 18 ударов битой по телу и голове. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии и остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, говорили в прокуратуре.
Как подчеркнул Зернов, потерпевший после нападения получил 2-ю группу инвалидности.