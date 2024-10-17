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Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области - РИА Новости, 17.10.2024
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Липецкая область
 
15:37 17.10.2024 (обновлено: 16:15 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/investproekt-1978536202.html
Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области
Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области - РИА Новости, 17.10.2024
Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области
Инвестиционный проект стоимостью более 5,7 миллиарда рублей реализует в Липецкой области компания по производству насосов и комплектующих к ним, старт выпуска... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:37
2024-10-17T16:15
липецкая область
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Инвестиционный проект стоимостью более 5,7 миллиарда рублей реализует в Липецкой области компания по производству насосов и комплектующих к ним, старт выпуска продукции намечен на 2026 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что располагаться предприятие будет на территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ). Сейчас там строят завод, где помимо насосов и запчастей для них будут производить перемешивающие устройства и теплообменники. На территории предприятия будут действовать литейное, металлообрабатывающее, сборочное производства и склад готовой продукции. Будет создано более 200 рабочих мест. "Липецкая область входит в число лучших регионов по инвестиционному климату и во многом эту способствует развитие особых экономических зон. На этих площадках создается удобная инфраструктура, в том числе строятся подъездные дороги, есть возможность подключения к газу, воде, электроэнергии и получения энергоресурсов в достаточном для производства объеме", – подчеркнул Артамонов. Ежегодно на заводе будут производить до 1,5 тысячи химических насосов, до 3 тысяч теплообменников и около 200 перемешивающих устройств. По словам Артамонова, проект обеспечит импортозамещение аналогичной продукции, которую выпускали иностранные компании, ушедшие из России.
РИА Новости
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"липецк"
Липецкая область, "Липецк"

Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиИнвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области
Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Инвестпроект стоимостью около 6 млрд реализуется в Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Инвестиционный проект стоимостью более 5,7 миллиарда рублей реализует в Липецкой области компания по производству насосов и комплектующих к ним, старт выпуска продукции намечен на 2026 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что располагаться предприятие будет на территории особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ). Сейчас там строят завод, где помимо насосов и запчастей для них будут производить перемешивающие устройства и теплообменники. На территории предприятия будут действовать литейное, металлообрабатывающее, сборочное производства и склад готовой продукции. Будет создано более 200 рабочих мест.
"Липецкая область входит в число лучших регионов по инвестиционному климату и во многом эту способствует развитие особых экономических зон. На этих площадках создается удобная инфраструктура, в том числе строятся подъездные дороги, есть возможность подключения к газу, воде, электроэнергии и получения энергоресурсов в достаточном для производства объеме", – подчеркнул Артамонов.
Ежегодно на заводе будут производить до 1,5 тысячи химических насосов, до 3 тысяч теплообменников и около 200 перемешивающих устройств. По словам Артамонова, проект обеспечит импортозамещение аналогичной продукции, которую выпускали иностранные компании, ушедшие из России.
 
Липецкая область"Липецк"
 
 
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