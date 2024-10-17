https://ria.ru/20241017/gaza-1978459248.html

ООН: продовольствие в секторе Газа закончится через полторы недели

ООН: продовольствие в секторе Газа закончится через полторы недели - РИА Новости, 17.10.2024

ООН: продовольствие в секторе Газа закончится через полторы недели

Запасы продовольствия, которые поставляют для жителей сектора Газа по Всемирной продовольственной программе ООН на палестинских территориях (ВПП), закончатся... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:35

2024-10-17T10:35

2024-10-17T11:57

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Запасы продовольствия, которые поставляют для жителей сектора Газа по Всемирной продовольственной программе ООН на палестинских территориях (ВПП), закончатся через полторы недели, заявил директор организации Антуан Ренар газете Financial Times. "У нас не хватает продовольствия. Если мы не получим больше продуктов и не сможем их принять, у нас есть неделя, полторы недели, в течение которых мы можем продолжать поставлять горячее питание. <...> Что касается пшеничной муки, то мы можем продолжать поставки максимум неделю", — сказал он. По словам Ренара, количество поступающего в сектор Газа продовольствия недостаточно для того, чтобы прокормить население. К тому же ситуация в анклаве, и без того катастрофическая, резко ухудшилась в последние дни, поскольку Израиль начал новое масштабное наступление в этом районе и в течение двух недель не позволял ООН оказывать какую-либо помощь, добавил собеседник издания.Израиль не раз обвиняли в препятствовании доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для их перевозки. Но еврейское государство отрицает обвинения, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию анклава ввезли почти миллион тонн гуманитарной помощи.На днях израильское ТВ сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин направили министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру письмо, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится за месяц. При этом газета Politico писала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, ответственного за гуманитарную ситуацию в Газе, что в Вашингтоне не рассматривают такой вариант. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентному по масштабу теракту со стороны палестинского движения ХАМАС. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали не менее 95 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241016/mchs-1978271233.html

https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html

https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, ллойд остин, оон, politico, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024