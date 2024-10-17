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Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"

Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава" - РИА Новости, 17.10.2024

Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"

В Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"; согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:47

2024-10-17T15:47

2024-10-17T15:47

самарская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"; согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года, столицей следующего, XIII форума "Россия – спортивная держава" в 2025 году, станет Самара, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сегодня в Уфе на стенде Самарской области на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" состоялась церемония передачи символической эстафеты на право проведения форума от Республики Башкортостан Самарской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. "Мы искренне рады принять эстафету Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава"! Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов: Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу", – цитирует пресс-служба слова Федорищева. Глава региона напомнил, что на счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. "Форум "Россия – спортивная держава" станет продолжением спортивной истории нашего региона и всей страны. Мы возьмем на вооружение тот бесценный опыт, который наработан в Башкирии в ходе проведения мероприятия столь высокого уровня, и обогатим его местным, волжским колоритом. Хочу заверить вас: Самарская область не подведет", – отметил Федорищев. При выборе места проведения форума "Россия – спортивная держава" учитывался опыт Самарской области в проведении крупных спортивных событий, в том числе международного масштаба. На самарской земле проходили чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, международные соревнования по каратэ и греко-римской борьбе, международные матчевые встречи по боксу и регби, здесь играют клубы футбольной Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ. Стадион "Солидарность Самара Арена" или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Объекты отвечают всем необходимым требованиям. Форум "Россия – спортивная держава" проводится с 2009 года по инициативе президента РФ и является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. Программа форума включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, общее число участников ежегодно составляет около пяти тысяч человек, рассказали в пресс-службе.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область