Рейтинг@Mail.ru
Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава" - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/forum-1978538024.html
Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"
Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава" - РИА Новости, 17.10.2024
Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"
В Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"; согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:47
2024-10-17T15:47
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978536698_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_e8c40b1d806f2c6b79620c62b7efebff.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"; согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года, столицей следующего, XIII форума "Россия – спортивная держава" в 2025 году, станет Самара, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сегодня в Уфе на стенде Самарской области на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" состоялась церемония передачи символической эстафеты на право проведения форума от Республики Башкортостан Самарской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. "Мы искренне рады принять эстафету Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава"! Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов: Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу", – цитирует пресс-служба слова Федорищева. Глава региона напомнил, что на счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. "Форум "Россия – спортивная держава" станет продолжением спортивной истории нашего региона и всей страны. Мы возьмем на вооружение тот бесценный опыт, который наработан в Башкирии в ходе проведения мероприятия столь высокого уровня, и обогатим его местным, волжским колоритом. Хочу заверить вас: Самарская область не подведет", – отметил Федорищев. При выборе места проведения форума "Россия – спортивная держава" учитывался опыт Самарской области в проведении крупных спортивных событий, в том числе международного масштаба. На самарской земле проходили чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, международные соревнования по каратэ и греко-римской борьбе, международные матчевые встречи по боксу и регби, здесь играют клубы футбольной Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ. Стадион "Солидарность Самара Арена" или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Объекты отвечают всем необходимым требованиям. Форум "Россия – спортивная держава" проводится с 2009 года по инициативе президента РФ и является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. Программа форума включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, общее число участников ежегодно составляет около пяти тысяч человек, рассказали в пресс-службе.
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978536698_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_f8504c39738709d51f13a1bba4b09147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область
Самарская область

Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиСамара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава"
Самара приняла эстафету проведения форума Россия – спортивная держава - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Самара приняла эстафету проведения форума "Россия – спортивная держава". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Уфе начал свою работу XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"; согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года, столицей следующего, XIII форума "Россия – спортивная держава" в 2025 году, станет Самара, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сегодня в Уфе на стенде Самарской области на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" состоялась церемония передачи символической эстафеты на право проведения форума от Республики Башкортостан Самарской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.
"Мы искренне рады принять эстафету Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава"! Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов: Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу", – цитирует пресс-служба слова Федорищева.
Глава региона напомнил, что на счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
"Форум "Россия – спортивная держава" станет продолжением спортивной истории нашего региона и всей страны. Мы возьмем на вооружение тот бесценный опыт, который наработан в Башкирии в ходе проведения мероприятия столь высокого уровня, и обогатим его местным, волжским колоритом. Хочу заверить вас: Самарская область не подведет", – отметил Федорищев.
При выборе места проведения форума "Россия – спортивная держава" учитывался опыт Самарской области в проведении крупных спортивных событий, в том числе международного масштаба. На самарской земле проходили чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, международные соревнования по каратэ и греко-римской борьбе, международные матчевые встречи по боксу и регби, здесь играют клубы футбольной Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Стадион "Солидарность Самара Арена" или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Объекты отвечают всем необходимым требованиям.
Форум "Россия – спортивная держава" проводится с 2009 года по инициативе президента РФ и является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. Программа форума включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, общее число участников ежегодно составляет около пяти тысяч человек, рассказали в пресс-службе.
 
Самарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала